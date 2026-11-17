동국제약이 만든 반려동물 위생용품 ‘캐니덴트 덴탈스프레이’, ‘캐니스킨 미스트’, ‘캐니배쓰 샴푸’, ‘캐니퓨어 이어클리너’, ‘캐니퓨어 아이클리너’ 사진. 동국제약 제공

국내를 대표하는 제약사가 만든 반려동물 위생용품은 어떨까. 동국제약의 펫케어 브랜드 ‘캐니메이트’가 신제품 5종을 출시했다고 17일 밝혔다.

‘캐니덴트 덴탈스프레이’, ‘캐니스킨 미스트’, ‘캐니배쓰 샴푸’, ‘캐니퓨어 이어클리너’, ‘캐니퓨어 아이클리너’는 반려동물의 특성과 생활환경을 고려해 구강부터 피부와 피모, 귀와 눈가까지 일상적인 위생 관리를 돕는다.

구체적으로 덴탈스프레이는 단백질 효소 5종을 함유한 구강 관리 제품으로, 반려동물의 입 안에 직접 분사하면 된다. 칫솔질을 어려워하거나 거부하는 반려견과 반려묘에게 딱이다.

샴푸는 센텔라 5중 복합 성분을 함유해 저자극 세정을 돕고, 미스트는 보습부터 컨디셔닝, 정전기 방지, 피모 냄새 케어까지 4가지 기능을 하나에 담았다. 이어클리너와 아이클리너는 센텔라 5중 복합 성분과 편백수잎 10%를 함유해 각각 귀와 눈가를 청결하게 관리할 수 있다.

기존 제품 ‘캐니덴트 치약’과 ‘캐니스킨 크림’은 이번 신제품과 같은 패키지로 리뉴얼 했다. 바뀐 포장에는 브랜드 공식 캐릭터 ‘또니’와 ‘꾸기’를 볼 수 있다. 특히 치약은 반려동물 인플루언서 ‘푸우형’과 모델 계약을 맺고 반려견 양치의 중요성을 전달하는 영상도 공개했다.

네이버 브랜드스토어 ‘동국제약 캐니메이트’도 오픈했다. 이번 신제품 5종 포함 전 제품(8종)을 구매할 수 있다. 오픈 기념으로 오는 30일까지 신제품 할인, 구매 금액대별 사은품 추첨 이벤트 등 혜택이 준비됐다.

아울러 캐니메이트는 오는 20~22일 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 반려동물산업박람회 ‘2026 메가주 일산 시즌2’에도 참가한다. 현장 특가 판매와 100% 당첨 럭키룰렛 이벤트 등 방문객을 위한 혜택을 제공한다.

캐니메이트 담당자는 “반려동물을 가족처럼 여기는 ‘펫팸족’이 증가하면서 반려동물의 건강과 위생 관리에 대한 관심도 높아지고 있다”며 “앞으로도 동국제약의 기술력을 바탕으로 반려동물의 건강한 일상을 돕는 다양한 제품을 선보일 계획”이라고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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