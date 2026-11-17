씨엘. 출처=유튜브 채널 '더블랙레이블' 화면 캡처

그룹 2NE1(투애니원)의 씨엘(CL)이 팀 재결합과 15주년 기념 투어 등을 둘러싼 다양한 이야기를 전했다.

지난 16일 유튜브 채널 '더블랙레이블'에는 'CL : THE INTERVIEW'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 씨엘은 "2NE1의 마무리가 갑작스럽기도 했고 팬분들께 인사를 제대로 못 드렸던 것 같다"며 "언젠가 기회가 된다면 제대로 인사하고 싶다는 마음이 늘 있었다"고 밝혔다.

이어 코첼라 무대 이후 멤버들과 꾸준히 이야기를 나누며 재결합에 대해 고민했다면서 "우리끼리 모이는 것도 의미 있지만 같이 시작한 곳에서 하면 더 뜻깊겠다고 생각해 YG와 투어를 하게 됐다"고 설명했다.

그러면서 "준비부터 마무리까지 정말 드라마틱했다. 많은 것을 배우고 느끼고 깨달은 시간이었다. 다시 함께할 수 있어 다행이고 감사했다"고 전했다.

하지만 씨엘은 2NE1의 신곡을 내지 못한 게 아쉬웠다고 털어놓기도 했다. 그는 "누구와 작업하면 가장 의미 있을까 고민하다가 테디 오빠를 찾아갔다. 어떻게 될지 모르니까 멤버들에게도 비밀로 했다"고 말했다.

이어 "그때 박봄 언니의 건강이 제일 우선이기도 했다. 산다라박 언니가 솔로 프로젝트를 준비해서 일단 그걸 먼저 하고 기회가 되면 함께하면 된다고 생각했다"며 "테디 오빠와도 오랜만에 만났고, 2026년에 새로운 음악이 나오면 재미있겠다는 생각이 들어 이번 앨범을 함께하게 됐다"고 전했다.

박봄은 지난해 8월 건강상의 이유로 활동을 잠정 중단했다. 당시 소속사 디네이션엔터테인먼트는 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받았다고 알렸다.

씨엘은 최근 더블랙레이블과 전속계약을 체결했다. 오는 20일 디지털 싱글 '아이코닉(ICONIC)'을 발매하고 솔로로 컴백한다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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