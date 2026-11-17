자동차·타이어 업계가 겨울철 차량관리를 위한 고객지원 서비스를 운영한다. 타이어 무료보관과 소모품 할인, 차량 무상점검, 전기차 고전압 시스템 점검 등이 주요 내용이다. 본격적인 추위에 앞서 차량 상태를 확인하고 유지관리 비용 부담을 줄일 수 있도록 프로그램을 마련했다.

겨울철에는 타이어 공기압과 마모 상태, 배터리와 냉각계통, 각종 소모품을 미리 점검할 필요가 있다. 업체별로 지원 대상과 운영기간, 할인 범위가 다르고 무상 서비스에도 별도 비용이 발생하는 항목이 있어 이용조건을 확인해야 한다.

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크는 윈터타이어 교체 고객을 위한 타이어 무료보관 서비스를 운영한다. 윈터타이어를 장착한 뒤 사용하지 않는 기존 타이어를 맡기는 방식이다. 보관료는 없지만 보관한 타이어를 다시 장착할 때 드는 장착비는 별도로 부담해야 한다.

타이어 교체 고객에게는 펑크 수리와 위치교환, 휠밸런스, 공기압 점검으로 구성된 ‘4대 무상 안전점검 서비스’도 제공한다. 타이어 보관과 재장착 이후의 관리까지 지원하는 프로그램이다.

이베코코리아는 10월15일부터 11월30일까지 전국 공식 서비스 네트워크에서 ‘이베코 필터 관리 캠페인’을 진행한다. 전 차종에 적용되는 순정 필터 98종이 대상이다. 오일·에어·연료·에어드라이어·실내 공기청정·요소수 필터 등이 포함되며, 대상 제품에 평균 20%의 할인 혜택을 적용한다.

상용차는 운행시간이 길고 정비에 따른 운행 중단이 사업 운영과 연결되는 만큼 소모품 관리가 중요하다. 이베코코리아는 이번 캠페인으로 고객의 차량 유지보수 부담을 줄이고 안전운행을 지원한다는 방침이다.

에프엘오토코리아는 11월9일부터 12월26일까지 포드·링컨 전 차종을 대상으로 ‘2026 퍼펙트 앤 세이프 서비스 프로모션’을 진행한다. 일부 지점을 제외한 공식 딜러사 서비스센터에서 전문 테크니션이 차량 상태를 확인하는 27개 항목의 멀티포인트 무상점검을 제공한다.

보증기간이 끝난 차량의 일반 유상수리 부품과 타이어 교체 등에 대한 할인 프로그램도 함께 운영한다. 겨울철 운행 전 차량 전반을 점검하고 필요한 정비를 받을 수 있도록 구성했다.

BMW그룹코리아는 7월부터 연말까지 BMW와 MINI 순수전기차 무상 안전점검 캠페인을 진행한다. 출고 시기와 관계없이 국내에 판매된 약 3만5000대가 대상이다. 공식 서비스센터에서 고전압 배터리와 관련 부품, 고전압 케이블, 냉각시스템을 점검하고 타이어 상태와 공기압도 확인한다.

BMW·MINI 캠페인은 겨울철에 맞춰 시작한 프로그램은 아니지만 연말까지 운영된다. 순수전기차 운전자는 겨울철 운행에 앞서 고전압 계통과 냉각시스템, 타이어 상태 등을 함께 점검할 수 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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