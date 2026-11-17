사진=KOVO 제공

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프로배구 V리그 신인 선수들이 인터뷰 스킬 향상과 미디어 대응 역량 강화를 위해 오리엔테이션에 참가했다.

한국배구연맹(KOVO)은 지난 16일 서울 마포구 KGIT센터 미디어홀에서 2026 남녀 신인선수 오리엔테이션을 열었다. 이번 오리엔테이션에는 남자부 18명, 여자부 16명 등 총 34명의 신인선수가 참석했다.

프로선수로서 갖춰야 할 기본 소양과 미디어 대응 역량을 높이고 원활한 프로 무대 적응을 돕기 위한 다양한 프로그램이 마련됐다.

신승준 KBSN 아나운서가 진행한 인터뷰 스킬 향상 교육에서는 선수들의 실제 인터뷰 영상을 사례로 활용해 미디어 인터뷰의 기본 자세와 효과적인 의사 전달 방법 등을 익혔다.

가장 관심을 끈 프로그램은 선배와의 만남이었다. 지난 시즌을 마치고 은퇴한 곽승석과 양효진 KBSN 스포츠 해설위원이 나섰다. 양효진은 오랜 시간 정상급 기량을 유지할 수 있었던 비결로 끊임없는 노력과 집요함을 꼽았다. “잘하는 선수와의 격차를 좁히기 위해 매일 한 발 더 뛰고 움직이려 노력했다. 재능만으로는 한계가 있고, 꾸준히 노력하는 선수에게는 분명한 이유가 있다”고 했다. 곽승석 역시 성실함을 성장의 원동력으로 꼽았다. 팀과 감독이 추구하는 배구에 맞춰 끊임없이 노력하는 자세의 중요성을 전했다.

신인선수들도 평소 궁금했던 점을 직접 질문하며 적극적으로 소통에 나섰다. 쉽게 접하기 어려운 자리인 만큼 리시브와 공격에 관한 기술적인 팁부터 블로킹 시 스텝을 가져가는 방법까지 다양한 질문이 이어졌다.

이날 오리엔테이션에 참석한 OK저축은행 윤경은 “양효진, 곽승석 선배님과 함께 자리를 가져서 좋았다. 새로운 조언도 들을 수 있어서 기억에 많이 남을 것 같다”고 했다. 외국국적동포 1호로 V-리그에 입성한 IBK기업은행 오드리박은 “KOVO가 신인선수들을 얼마나 아끼고 위하는지 느낄 수 있었고, 선수들을 보호하고 관심을 갖고 있다는 점도 알게 됐다. 감사한 시간이었다”며 “신인선수로서 가져야 할 마음가짐과 태도를 알려주셔서 감사하다”고 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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