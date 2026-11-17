사진=이혜진 기자

“뭔가, 확실히 다른 느낌입니다.”

롯데의 2026시즌 마무리캠프가 한창이다. 큰 테마는 ‘수비 강화’다. 새롭게 지휘봉을 든 이동욱 감독은 취임식에서부터 “수비는 승리를 위해 팀 전체가 공유하는 철학이자 기본이 돼야 한다”고 강조한 바 있다. 몇몇 구체적인 이름이 언급되기도 했다. 내야수 나승엽 역시 그 중 한 명이다. 부담이 될 법도 하지만, 오히려 표정이 밝다. 캠프 주장으로서 보다 적극적으로 움직이는 중이다. 나승엽은 “재밌게 운동하고 있다. 좋은 환경 속에서 운동하고 있고 얻어가는 것도 많다”고 말했다.

나승엽은 2021 신인드래프트 2차 2라운드(전체 11순위)로 롯데 유니폼을 입었다. 당시 나승엽은 메이저리그(MLB) 구단들의 관심을 한 몸에 받고 있었다. 신분조회까지 진행됐을 정도. 롯데의 끈질긴 설득 끝에 KBO리그 무대로 시선을 옮겼다. 기대만큼 빠르게 안착하지 못했다. 확실한 공격 툴에 비해, 수비력이 부족했다. 올해 기록된 실책만 10개. 1루수 중 가장 많았다. 나승엽은 “어이없는 실수를 몇 개 하고 나니 여파가 세게 온 듯하다. 자신감도 없어지고 경직되더라”고 밝혔다.

사진=롯데자이언츠 제공

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수비 전문가 이 감독은 ‘자동화’를 언급했다. 수비 시 몸이 자동적으로 반응해야한다는 것. 이른바 ‘수저론’이다. 이 감독은 “우리가 밥을 먹기 위해 숟가락을 들 때 특별히 무엇인가를 생각하지 않는다. 자연스럽게 들고 먹지 않나”라면서 “수비도 마찬가지다. ‘잘해야 하는데’ 생각하면 오히려 잘 안 된다”고 설명했다. 나승엽은 “그 말이 좀 와 닿더라. 생각해보니 밥 먹을 땐 아무 생각 없이 먹지 않나. 야구도 똑같이 내 걸 만들어 하다 보면 지금보다 훨씬 더 나아질 것 같더라”고 전했다.

단기간에 빚긴 어렵다. 자신의 루틴에 따라 꾸준한 훈련이 뒷받침돼야 한다. 이 감독은 이해하기 쉽도록 5단계로 루틴을 설정해줬다. 하나씩 단계적으로, 그러면서도 자연스럽게 나오도록 하기 위함이다. 사실 운동량만 따지자면, 지옥훈련을 일삼았던 롯데다. 중요한 건 선수 스스로 무엇을 해야 하는지 정확히 인지하고 있다는 점이다. 나승엽은 “예전엔 그저 막으려고 했던 것 같다. 지금은 공간도 많이 만들고 핸들링에도 신경 쓰고 있다. 내 걸 정하고 들어가는 느낌”이라고 전했다.

확실한 동기부여를 주는 것도 잊지 않는다. 이 감독은 일찌감치 나승엽을 내년 시즌 주전 1루수로 못 박았다. 그 자체만으로 선수에게 주는 메시지가 크다. 나승엽은 “믿어주시는 만큼 더 잘하고 싶은 맘이 커지는 것 같다”고 말했다. 단, 지나친 욕심은 금물이다. 나승엽은 “기대에 부응하고 싶은 맘이 너무 커져버리면 욕심만 많이 생기게 된다. 내가 해야 하는 것들에 좀 더 집중하려 한다”고 설명했다. 그러면서 “짧은 시간이지만 이번 캠프에서 깨닫는 부분이 진짜 많다”고 끄덕였다.

사진=롯데자이언츠 제공

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미야자키(일본)=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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