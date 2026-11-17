배우 성훈이 오세영의 외박 선언에 질투심을 드러내며 삼각 로맨스에 불을 지핀다.

오는 18일과 19일 방송되는 MBN 수목드라마 ‘보스의 노골적 취향’ 3, 4회에서는 권도혁(성훈)과 이은채(오세영) 사이에 미묘한 감정 변화가 시작되는 가운데, 문태경(이정신)이 이은채에게 다정하게 다가가는 모습이 그려진다.

앞서 권도혁과 이은채는 서로에게 반할 일은 없다며 3개월간의 대표와 비서 계약을 맺었다. 그러나 권도혁은 이은채의 공연을 찾아온 문태경이 꽃다발을 건네자 불편한 기색을 드러냈고, 급기야 꽃다발을 쓰레기통에 버리며 갈등을 빚었다.

17일 공개된 스틸컷에는 권도혁과 이은채가 한 침대에 나란히 누워 있는 모습이 담겼다. 술에 취해 잠든 권도혁을 바라보던 이은채가 그의 얼굴에 조심스럽게 손을 뻗는 장면이 포착되면서 두 사람의 관계 변화에 궁금증을 더한다.

권도혁은 이은채의 외박 계획에도 예민한 반응을 보인다. 아버지의 엄격한 통금에 불만을 품은 이은채는 밴드 ‘인디아레드’ 멤버 김동우(유신)의 집에서 하룻밤 묵기로 한다. 우연히 통화 내용을 들은 권도혁은 표정이 굳어지며 질투심을 드러낸다.

한편 문태경은 이은채가 ‘인디아레드’의 보컬 ‘수’라는 사실을 알게 된 뒤 그녀의 비밀을 지켜주기로 약속한다. 다음 공연에도 꽃다발을 가져가겠다는 말로 이은채를 웃게 만드는 등 적극적으로 호감을 표현한다.

제작진은 “잠든 권도혁을 가만히 바라보는 이은채의 달달한 눈빛부터 다른 남자의 집에서 외박하겠다는 통화에 질투를 내비치는 권도혁의 반응까지, 두 사람 사이에 미묘한 변화가 시작된다. 티격태격하던 관계를 벗어나 점차 서로를 의식하게 되는 이들의 아슬아슬한 로맨스를 지켜봐 달라”고 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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