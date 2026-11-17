‘사운드:트랙’이 첫 방송을 앞두고 네 편의 단막극 하이라이트 영상을 공개했다.

오는 18일 첫 방송되는 KBS 드라마스페셜 2026 ‘사운드:트랙’은 누구나 한 번쯤 삶에서 마주한 노래를 출발점으로 사랑과 이별, 성장 등 다양한 감정을 그리는 총 8편의 단막극 프로젝트다. 42년간 이어온 KBS 단막극의 전통에 음악을 접목했다.

17일 공개된 두 개의 하이라이트 영상에는 첫 번째 작품부터 네 번째 작품까지 주요 장면이 담겼다.

첫 번째 작품 ‘봄 내음보다 너를’은 반려묘를 잃은 김나은(우다비)이 다시 노래할 용기를 찾아가는 이야기다. 반려견을 떠나보낸 경험을 바탕으로 탄생한 가수 김나영의 동명곡에서 출발한 작품으로, 배우 강애심이 극 중 해당 곡을 직접 부르는 장면도 공개될 예정이다.

‘연극이 끝난 후’에서는 어린이 프로그램 PD 나혜미(표예진)와 작가 구준영(이기택)의 이야기가 펼쳐진다. 티격태격하는 두 사람의 관계를 중심으로 지나온 시간을 돌아보고 각자의 내일을 향해 나아가는 성장 과정을 그린다.

세 번째 작품 ‘나의 외로움이 널 부를 때’는 진우(주종혁)와 소정(박유림) 사이에 수아(한수아)가 등장하면서 벌어지는 이야기를 담았다. 장필순의 동명곡에서 영감을 얻은 작품으로, 음악의 서정적인 분위기와 인물들의 복잡한 감정이 어우러질 예정이다.

‘바이, 썸머’는 H3 필름즈의 세 친구 이한결(서수빈), 김현(한예지), 홍수빈(정다빈)의 우정과 갈등을 다룬다. 공개된 영상에는 빗속에서 갈등을 빚는 한결과 현의 모습이 담겼다. 작품의 바탕이 된 노래는 실제 OST로도 삽입된다.

‘사운드:트랙’은 18일 오후 9시 50분 ‘봄 내음보다 너를’을 시작으로 오는 12월 16일까지 수요일 오후 9시 50분과 목요일 오후 10시에 총 8편을 순차적으로 방송한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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