국가대표 안세영, 서승재, 김원호와 이소희, 백하나(왼쪽부터)가 지난 16일 서울 여의도 더현대 서울에서 열린 팬 소통 행사에 참석했다. 사진=요넥스코리아 제공

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배드민턴 여제 안세영(삼성화재)을 비롯한 배드민턴 국가대표 선수들이 서울 도심 한복판에 떴다.

국가대표 안세영, 서승재, 김원호(이상 삼성화재)와 이소희, 백하나(이상 인천국제공항)는 지난 16일 서울 여의도 더현대 서울에서 열린 팬 소통 행사 ‘YONEX PODIUM DAY with 배드민턴 국가대표’에 나섰다.

요넥스코리아의 체험형 팝업스토어 ‘YONEX YEOUIDO OPEN’의 스페셜 프로그램으로 마련됐다.

선수들은 사전 응모자 중 추첨을 통해 선정된 팬 30여명과 만나 얘기를 나누고 사인회, 기념 촬영까지 했다.

안세영은 배드민턴을 잘하는 방법을 묻는 어린 팬에게 꾸준히 많이 치고 경험을 쌓는 것이 중요하다고 조언했다. 최근 코리아오픈 우승 이후 휴식과 재충전의 시간을 보내고 있다고도 했다.

역시 코리아오픈 남자 복식에서 우승한 서승재는 부족한 부분을 보완하려는 과정에서 오히려 장점을 놓치기도 했다며 자신들이 잘하는 플레이에 집중한 것이 코리아오픈에서 좋은 결과로 이어졌다고 설명했다. 김원호 역시 어려운 경기 상황에서도 파트너를 믿고 각자의 플레이에 집중하는 것이 중요하다고 강조했다.

여자 복식 이소희와 백하나는 다음 달 중국 항저우에서 열리는 월드투어 파이널을 준비하고 있다고 했다.

스킬 퍼포먼스에서는 선수들이 직접 라켓을 들고 다양한 배드민턴 기술과 플레이를 선보였다. 행사 이후에는 선수들이 팝업스토어 내 체험존에도 참여하며 팬들과 함께 배드민턴을 즐겼다.

지난 12일 문을 연 이번 팝업스토어는 방문객들이 직접 라켓을 들고 배드민턴을 체험할 수 있는 ‘OPEN COURT’를 중심으로 다양한 참여형 프로그램을 운영하고 있다. 셔틀콕 넣기, 사이드 스텝 스프린트, 점프 높이 도전 등 배드민턴의 움직임을 활용한 체험 프로그램과 스탬프 랠리를 비롯해 팝업 한정 ‘HELLO SEOUL’ 티셔츠도 선보이고 있다.

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요넥스코리아 관계자는 “국가대표 선수들과 팬들이 경기장 밖에서 보다 가까이 만나고, 배드민턴의 즐거움을 함께 나눌 수 있도록 이번 행사를 마련했다”며 “앞으로도 선수와 팬, 그리고 배드민턴을 처음 접하는 사람들까지 함께 즐길 수 있는 다양한 경험을 만들어 나가겠다”고 전했다.

팝업스토어는 오는 18일까지 더현대 서울 지하 1층 아이코닉에서 계속된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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