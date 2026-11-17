배우 수현이 사랑하는 이를 지키기 위해 직접 전쟁터로 향한다.

JTBC 새 토일드라마 ‘신의 구슬’ 측은 17일 황제의 막내딸 경화궁주 왕희(수현)의 선택과 변화를 담은 4차 티저 영상을 공개했다.

‘신의 구슬’은 몽골과의 전쟁으로 패색이 짙어가던 1258년 고려를 배경으로, 호국의 성물 관음보주를 찾아 전쟁터로 뛰어든 호송대의 투쟁과 그들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린 작품이다. ‘재벌집 막내아들’의 정대윤 감독과 ‘정도전’, ‘녹두꽃’의 정현민 작가가 의기투합했다.

공개된 영상은 “나는 화친을 원치 않습니다. 고려가 속국이 되는 것도 싫고”라는 왕희의 단호한 대사로 시작된다. 정략결혼과 상실의 아픔으로 세상에 마음을 닫고 살아가던 왕희는 청년 장수 백결(안보현)을 만나 변화를 맞는다.

서로에게 특별한 존재가 된 두 사람은 백결이 관음보주를 찾기 위한 호송대의 지휘관으로 나서면서 위기를 맞는다. 몽골군의 공격으로 호송대가 위험에 빠지고, 온몸에 화살이 꽂힌 백결의 모습까지 등장하며 긴장감을 높인다.

호송대의 전멸 소식을 접한 왕희는 “관음보주를 포기할 작정이십니까? 명주로 갈 수 있도록 도와주시오”라며 직접 백결을 찾아 나설 결심을 한다. 이어 “내가 결이를 지킬 차례”라는 대사로 강한 의지를 드러낸다.

여기에 원주성을 지키는 방호별감 왕무(윤균상)까지 얽히면서 왕희의 앞날에 어떤 사건이 펼쳐질지 궁금증을 더한다.

‘신의 구슬’은 칸 국제 시리즈 페스티벌 비경쟁부문 랑데부 섹션의 코리아 픽션에 공식 초청된 바 있다. 오는 12월 5일 오후 10시 40분 첫 방송된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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