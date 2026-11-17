루어낚시 축제가 펼쳐졌다.

한국스포츠피싱협회(KSA)는 지난 15일 경북 구미시 동락공원 낙동강 일원에서 개최한 ‘2026 구미 낙동강 오픈 토너먼트’를 성료했다고 밝혔다. ‘낙동강, 새로운 도전’을 슬로건으로 열린 이번 대회에는 전국 각지의 루어낚시 선수들이 참가해 낙동강 수역을 무대로 경쟁을 펼쳤다.

대회 결과 유해일·김경태 선수 팀이 5마리 합산 중량 4090g을 기록하며 우승을 차지했다. 준우승은 루어맨·브이쿨선글라스 소속 이보호 프로·김동현 선수 팀에게 돌아갔다. 두 선수는 5마리 합산 3545g을 기록해 우승팀과 545g 차이로 2위에 올랐다. 3위는 정락용 프로·차상원 선수 팀이 차지했다. 합산 중량은 3480g으로, 2위 팀과의 격차는 65g에 불과했다. 이어 루어맨 소속 권성찬 프로·금현섭 선수 팀이 3,240g으로 4위, ATZ 소속 이형근 프로·손동수 선수 팀이 3,190g으로 5위를 기록했다. 2위부터 5위까지의 중량 차이가 355g에 그치면서 상위권에서 치열한 순위 경쟁이 벌어졌다.

이번 대회는 기존 호수나 댐 중심의 경기 환경에서 벗어나 낙동강 수역에서 진행됐다는 점에서도 관심을 모았다. 참가 선수들은 강의 지형과 수중 환경을 고려해 낚시 구역과 공략 방법을 선택하며 경기를 진행했다. 대회 종료 후에는 참가 선수들과 지역 청소년들이 함께하는 환경보호 활동도 마련됐다.

KSA는 구미시 고등학생 자원봉사자들과 함께 동락공원 낙동강 수변 일대에서 환경정화 활동을 실시했다. 참가자들은 수변에 버려진 쓰레기를 수거하며 경기장으로 활용된 자연환경을 정비했다. 특히 지역 청소년들이 참여해 스포츠 행사와 지역사회 환경보호 활동을 연계했다는 점에서 의미를 더했다.

KSA는 스포츠피싱 대회를 단순한 경기 운영에 그치지 않고 지역의 수변자원을 활용한 스포츠 문화와 환경보호 활동으로 확대한다는 방침이다.

이번 구미 낙동강 오픈은 전국 단위 스포츠피싱 대회를 지역 수변공간에서 개최한 사례로, 향후 지자체와 연계한 스포츠 관광 콘텐츠로의 활용 가능성도 제시했다. 협회는 대회 참가 선수와 관계자들의 지역 방문이 숙박·외식 등 지역 상권과 연계될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

KSA는 국제스포츠피싱연맹(CIPS) 산하 국제담수스포츠피싱연맹(FIPSed)의 회원단체로, 국내 스포츠피싱의 전문성 강화와 국제 교류 확대를 추진하고 있다.

이번 대회는 한국스포츠피싱협회가 주최하고 주식회사 더홀스가 주관했으며, 낚시용품 브랜드 다미끼크라프트가 공식 후원사로 참여했다.

한편 KSA는 이번 구미 낙동강 오픈을 계기로 전국 지방자치단체와의 협력을 확대하고, 스포츠피싱 대회를 지역 관광 및 환경보호 활동과 연계한 스포츠 콘텐츠로 발전시켜 나갈 계획이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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