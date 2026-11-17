올해 한국을 찾은 외국인 관광객이 지난 12일 사상 처음으로 2000만명을 돌파했다. 문화체육관광부는 17일 인천국제공항 제2여객터미널에서 기념행사를 열었다. 최휘영 문체부 장관은 이날 한국을 처음 찾은 프랑스 관광객 엠마 페그르 씨에게 환영 꽃다발을 건넸다.



방탄소년단(BTS) 팬인 페그르 씨는 한국 방문 환영 이벤트에 당첨된 프랑스 모녀 중 한 명이다. 그는 이날 행사에서 한국에 관심을 갖게 된 계기와 첫 방한 소감을 밝히고, 한국에서의 여행 일정과 기대를 전했다.



2000만명 돌파를 기념하는 점등식에 이어 밴드 이날치가 대표곡 ‘범 내려온다’로 축하 무대를 꾸몄다. 코로나19로 해외여행이 어려웠던 시기 한국관광공사 홍보영상을 통해 한국의 소리와 지역 관광지의 매력을 세계에 알린 곡이다.



이재정 국회 문화체육관광위원장은 늘어나는 방한객을 맞을 수 있도록 입법과 예산으로 뒷받침하겠다고 밝혔다.



이부진 한국방문의해위원장은 ‘2027~2029 한국방문의 해’를 계기로 관광업계와 정부의 협력을 강화하겠다는 뜻을 전했다.



최 장관은 “차기 국가관광전략회의에서 구체적인 정책 방향을 제시할 것”이라고 말했다.



문체부는 이날 기념식을 시작으로 내년 초까지 국내외에서 방한객 환대 캠페인을 이어간다.



영국 런던 히드로공항에서는 이달 하순부터 한국행 여행객에게 티머니 교통카드와 관광지 할인권을 담은 여행 키트를 증정한다. 온라인여행사 클룩·케이케이데이와는 연말까지 방한 관광상품 할인과 경품 행사를 진행한다.



국내에서는 외국인 개별여행객이 주변 상점을 돌며 도장을 모으는 행사를 서울 청계천 하이커 그라운드 일대에서 21일까지, 현대백화점 신촌점 일대에서 22일까지 운영한다. 12월 23일부터 내년 2월 13일까지 열리는 ‘2027 코리아그랜드세일’에서는 외국인 관광객에게 쇼핑·관광상품 할인 혜택과 K컬처 체험 기회를 제공한다.

정희원 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]