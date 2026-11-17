‘경륜 황제’ 정종진이 팬과 직접 만나 인사를 나눴다.



국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 지난 14일 광명스피돔에서 경륜 32주년 기념 대상 경륜 입상 선수들과 고객이 함께하는 팬 사인회 및 감사 이벤트를 성황리에 개최했다.

정종진이 지난 14일 광명스피돔서 열린 팬사인회 및 감사 이벤트에서 팬과 인사를 나누고 있다.

이번 행사는 지난주 열린 경륜 32주년 기념 대상 경륜에 보내준 고객들의 성원에 보답하고, 경륜 선수와 고객이 더욱 가까이에서 소통할 기회를 마련하기 위해 기획됐다. 특히 대상 경륜에서 등급별 우수한 성적을 거둔 선수들이 직접 고객들을 찾아가 감사 인사를 전한다는 점에서 의미를 더했다.



이날 행사에는 특선급 우승자 정종진과 3위 공태민, 우수급 3위 김태한, 선발급 우승자 심상훈 등 4명의 선수가 참여했다. 선수들은 광명스피돔 관중석 등을 직접 순회하며 고객들과 인사를 나누고 기념품을 전달하는 등 현장 곳곳에서 팬들과 만났다.



행사의 하이라이트는 2층 스피돔 라운지에서 열린 ‘팬과 선수가 함께하는 경륜 이야기’였다. 김도이 아나운서의 사회로 진행된 미니 토크에서는 선수들이 대상 경륜 출전 소감과 경기 준비 과정, 훈련과 일상생활 등 평소 고객들이 궁금해했던 이야기를 솔직하게 들려줬다. 특히 두 차례 연속 대상 경륜 선발급 우승을 차지한 심상훈과 특선급 우승을 거둔 정종진의 이야기에 고객들의 관심이 집중됐다. 팬 사인회도 이어졌다. 고객들은 평소 벨로드롬 위의 모습으로만 접했던 선수들과 가까이에서 만나 응원과 격려의 말을 전하고 기념사진을 촬영하며 특별한 추억을 만들었다. 선수들 역시 고객 한 명 한 명에게 감사 인사를 전하며 화답했다.



경륜경정총괄본부 관계자는 “앞으로도 선수와 고객이 함께 즐기고 교감할 수 있는 다양한 참여형 프로그램을 통해 고객 만족도를 높여 나가겠다”고 전했다.

권영준 기자

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