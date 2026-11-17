드디어 잠재력이 터졌다. 심상훈(24기, B1, 창원 상남)이 최근 2개월 동안 두 차례 대상경륜 선발급 우승을 차지하는 등 이목을 한몸에 받고 있다.



2026년 시즌 막판 연이은 우승으로 경륜계의 새로운 화제 선수로 떠올랐다. 심상훈은 지난 8일 경륜 개장 32주년 기념 대상경륜 선발급 결승전에서 정상에 올랐다. 타종 지점에서 침착하게 내선을 확보한 뒤 선행 반격에 나선 엄지용(20기, B1, 미원)의 움직임을 놓치지 않고 승부 기회를 엿봤다. 이후 결정적인 순간 폭발적인 스피드를 앞세워 역전에 성공했다.

심상훈이 알을 깨고 나와 경륜계 시선을 한몸에 받고 있다. 심상훈이 지난 11월 8일 광명스피돔에서 열린 경륜개장 32주년 기념 대상경륜 선발급 결승전에서 가장 먼저 결승선을 통과하고 있다. 국민체육진흥공단 제공

올 시즌 대상경륜에서만 2승을 챙겼다. 지난 9월20일 광명에서 열린 대상경륜 선발급 결승에서도 기습 선행에 나선 송현희(14기, B1, 일산)의 움직임을 절묘하게 활용하며 역전 우승을 차지했다. 두 차례 대상경륜 결승에서 모두 상대 전략을 읽고 승부처를 공략하는 영리한 경주 운영이 돋보였다.



이번 성과는 단순한 깜짝 우승이 아니라 오랜 시간 다져온 기본기와 훈련 환경의 변화, 그리고 끊임없는 노력 끝에 만들어낸 결실이라는 점에서 더욱 주목된다.



심상훈이 처음 자전거와 인연을 맺은 것은 중학교 시절이다. 자전거 타는 것이 좋아 스스로 사이클부를 찾아갔던 그는 자연스럽게 엘리트 선수의 길에 들어섰다. 학창 시절에는 중장거리 종목에서 두각을 나타냈고, 대학교에 진학한 이후에도 3㎞와 4㎞ 개인추발을 중심으로 활약하며 탄탄한 지구력과 기본기를 쌓았다.



대학 졸업 후 24기로 경륜에 입문한 심상훈은 올해로 데뷔 8년 차를 맞았다. 하지만 프로 경륜 선수로서 시작부터 순탄치 않았다. 데뷔 이듬해 코로나19 사태가 발생하면서 경륜 경주가 장기간 중단되는 예상치 못한 시련을 겪었다. 약 2년간의 공백으로 실전 경험을 쌓을 기회가 크게 줄었고, 2022년부터 본격적으로 경주에 나섰으나 기대만큼 성적이 따라주지는 않았다.



긴 인내의 시간을 보내던 심상훈에게 올해 2026년은 선수 생활의 중요한 전환점이 됐다. 경남에서 개인 훈련을 이어오던 그는 창원 상남팀으로 훈련지를 옮기며 본격적인 변화를 시도했다. 중·고교 시절부터 알고 지낸 선후배들이 많아 안정적인 훈련 환경 속에서 심리적인 여유와 훈련 집중력도 되찾았다. 특히 창원 상남팀의 간판스타 성낙송(21기, S1)과 함께 강도 높은 훈련을 소화하며 상대적으로 부족했던 순간적인 폭발력까지 끌어올렸다.



심상훈이 돋보이게 된 큰 변화는 경주 전술의 다양성이다. 과거에는 지구력을 앞세워 꾸준히 밀어붙이는 스타일이었다면, 이제는 단거리 스피드까지 보강하면서 상황에 따라 기다리거나 과감하게 승부수를 던질 수 있는 선수로 발전했다. 단순히 힘으로 상대를 제압하는 데 그치지 않고 경주 흐름을 읽고 대응하는 능력까지 갖춰가고 있다는 평가다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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