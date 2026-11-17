경정 시즌 막바지, 다승왕과 그랑프리 향한 질주로 수면이 뜨겁다



2026시즌 경정이 어느덧 종착역을 향하고 있다. 이제 남은 회차는 단 7회차, 한 시즌 최고의 자리를 놓고 펼쳐지는 그랑프리 경쟁과 다승왕 경쟁으로 선수들의 발걸음도 한층 분주해지고 있다.

심상철

올 시즌 최고 권위의 대회인 그랑프리 대상 경주는 50회 차인 다음 달 9일부터 10일까지 이틀간 열린다. 올해 평균 득점를 상위 24명이 출전 자격을 얻고, 수요일 예선을 거쳐 최종 6명이 시즌 최강자 자리를 놓고 맞붙는다.



현재 가장 눈에 띄는 선수는 경정 황제 심상철(7기, A1)이다. 시즌 45승과 평균득점 7.97점으로 다승과 평균득점 모두 선두를 달리고 있다. 지난해 무관에 그쳤던 아쉬움을 털어내고 올해 왕중왕전 3위, 서울올림픽 38주년 기념 대상 경정 우승을 차지하며 화려한 부활을 알렸다.

박원규

박원규(14기, A1)의 상승세도 매섭다. 현재 42승으로 2024년 자신이 세운 한 시즌 최다승 기록인 39승을 이미 넘어섰다. 4월 스피드온배 우승, 9월 서울올림픽 38주년 기념 대상경정 준우승, 10월 쿠리하라배 특별경정 우승까지 차지하며 명실상부한 정상급 강자로 자리매김했다.



다승왕 타이틀을 두 차례 차지한 김민준(13기, A1)도 빼놓을 수 없다. 시즌 39승으로 다승 경쟁 3위다. 최근 46회 차에서 3연승을 기록하는 등 막판 추격에 시동을 걸었다. 올해는 3번의 큰 대회에서 준우승만을 차지했기에, 이번 그랑프리 우승에 전력을 다할 전망이다.

김완석

꾸준함의 대명사 김완석(10기, A1)은 시즌 38승(공동 4위)을 기록 중이다. 평균 스타트 0.17초의 안정적인 출발과 외곽에서도 과감하게 승부를 펼치는 1턴 전개가 강점이다. 베테랑 김효년(2기, A1)은 나이를 잊은 활약으로 주목받는다. 압도적인 스타트 감각을 앞세운 휘감기가 주무기로, 개인 통산 537승, 시즌 38승을 기록 중이다. 올 시즌 대상 경주 입상은 없지만 하반기 물이 오른 경기력을 고려하면 충분히 복병으로 꼽을 만하다.

이주영

여자 선수 이주영(3기, A1)의 기록 도전도 흥미롭다. 시즌 33승으로 여자 선수 한 시즌 최다승 기록을 넘어섰다. 종전 기록은 2017년 박정아, 2023년 손지영이 세운 32승이다. 현재 페이스라면 여자 선수 최초 40승도 기대해 볼 수 있다.



남은 7회차는 선수들에게 올 시즌 성과를 완성할 마지막 기회다. 시즌 내내 이어진 치열한 경쟁이 어떤 기록과 어떤 이야기로 마무리될지 경정 팬들의 관심이 미사리 수면에 집중되고 있다.

권영준 기자

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