태연이 신곡 예고와 함께 몽환적인 스타일링을 공개했다. 출처=태연 SNS

가수 태연이 새 정규 앨범 발매 소식과 함께 치명적인 비주얼을 공개했다.

태연은 17일 자신의 SNS를 통해 “‘Unspecial’ 11/30”라는 문구와 함께 여러 장의 티저 이미지를 게재했다.

태연이 신곡 예고와 함께 몽환적인 스타일링을 공개했다. 출처=태연 SNS

태연이 신곡 예고와 함께 몽환적인 스타일링을 공개했다. 출처=태연 SNS

태연이 신곡 예고와 함께 몽환적인 스타일링을 공개했다. 출처=태연 SNS

공개된 사진 속 태연은 누드 톤 안감에 블랙 플로럴 레이스가 덧대어진 비대칭 슬립 드레스를 입고 고혹적인 분위기를 자아냈다. 여기에 레이스 패치가 돋보이는 블랙 시어 타이즈와 스트랩 스틸레토 힐, 십자가 펜던트 초커를 매치해 퇴폐적이면서도 우아한 ‘고딕 로맨틱’ 룩을 완성했다.

태연이 신곡 예고와 함께 몽환적인 스타일링을 공개했다. 출처=태연 SNS

태연이 신곡 예고와 함께 몽환적인 스타일링을 공개했다. 출처=태연 SNS

특히 허리까지 내려오는 애쉬 브라운 생머리와 창백한 피부 톤을 강조한 스모키 메이크업, 톤 다운된 레드 립은 서늘하고 몽환적인 아우라를 한층 배가시켰다.

한편, 태연은 오는 30일 정규 4집 ‘Unspecial’을 발매한다. 이번 신보는 약 4년 10개월 만에 선보이는 정규 앨범으로, 한층 깊어진 태연만의 음악 세계를 담아낼 전망이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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