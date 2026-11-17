정호연. 사진=뉴시스

영국 출신 배우 로버트 패틴슨이 새로운 '007' 시리즈의 제임스 본드로 발탁된 가운데, 차세대 본드걸 캐스팅에도 관심이 모아지고 있다. 국내 배우 중에서는 정호연이 거론됐다.

패션 매거진 보그는 지난 15일(현지 시각) '새로운 본드가 온다, 차세대 본드걸은 누가 될까'라는 제목의 기사를 통해 본드걸 후보 45명을 제안했다. 보그는 "과거처럼 무력한 미녀에 머무는 인물이 아니라, 새로운 본드 시리즈의 연출을 맡은 드니 빌뇌브 감독의 지휘 아래 007에 맞설 만한 강인한 여성 캐릭터들이 등장할 것으로 예상된다"고 밝혔다. 다만 이번 명단은 실제 제작진이 논의 중인 공식 캐스팅 후보는 아니다.

보그는 정호연을 해당 명단에서 다섯 번째로 소개하면서 "'오징어 게임'부터 화제를 모은 한국 괴수 영화 '호프'까지, 모델 출신 배우인 그는 자신의 연기력을 입증해 왔다"며 "특히 새로운 이야기의 배경이 동양으로 옮겨간다면 007의 파트너로 손색이 없는 인물"이라고 설명했다.

정호연 외에도 그레타 리, 마거릿 퀄리, 시얼샤 로넌, 데바 카셀, 젠데이아, 플로렌스 퓨, 마고 로비, 안야 테일러 조이 등이 차세대 본드걸 후보로 언급됐다.

앞서 로버트 패틴슨은 17일 '007' 영화의 새로운 제임스 본드로 확정됐다. 로버트 패틴슨은 숀 코너리, 조지 레전비, 로저 무어, 티모시 달튼, 피어스 브로스넌, 다니엘 크레이그 등의 뒤를 이어 일곱 번째 제임스 본드로 활약하게 됐다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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