네오플 제주대병원 후원금 전달식(왼쪽부터 제주대학교병원 장원영 병원장, 네오플 이상화 팀장) 사진=넥슨

네오플이 제주대학교병원 소아환아의 치료환경 개선을 위해 1억 원을 후원한다.

네오플은 17일 사회복지공동모금회 제주지회, 제주대학교병원과 소아환아 치료환경 개선을 위한 후원 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 후원은 장기간 입원하거나 정기적으로 병원을 방문해야 하는 어린이 환자들이 보다 안전하고 편안한 환경에서 치료받을 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 후원금은 제주대학교병원 소아청소년과 외래 휴게공간 조성과 어린이병동 공용 물품 구입에 사용된다.

소아청소년과 외래에는 안전매트와 놀이·독서 교구 등을 갖춘 어린이 맞춤형 휴게공간이 새롭게 조성된다. 이를 통해 연간 1만 8000건 이상의 외래 이용 환아와 보호자들이 보다 편안하게 대기할 수 있을 것으로 기대된다.

어린이병동에서는 노후 휠체어를 교체하고 각종 생활지원 물품을 확보한다. 특히 내년부터 시작되는 중증소아 단기입원서비스 이용 환아들이 안정적인 환경에서 치료받을 수 있도록 지원할 예정이다.

윤명진 네오플 대표는 “병원을 방문하는 제주 지역 어린이들이 마음 놓고 치료받을 수 있기를 바라는 마음으로 이번 후원 사업을 준비했다”며 “앞으로도 제주 지역사회와 상생하며 의미 있는 변화를 함께 만들어 가겠다”고 말했다.

네오플은 제주 지역 보육원 시설환경 개선을 비롯해 백혈병·소아암 환아 지원, 발달장애아동 재활치료비 지원, 보호대상 아동 디딤씨앗통장 적립금 지원 등 다양한 지역사회 공헌 활동을 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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