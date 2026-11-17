티파니가 변요한과 함께 찍은 시상식 비하인드 사진을 공개했다. 출처=티파니 SNS

가수 티파니 영이 남편인 배우 변요한과 함께한 시상식 비하인드 사진을 공개하며 신혼의 달콤한 분위기를 전했다.

티파니 영은 17일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “MMA에서 특별한 순간을 함께할 수 있어 진심으로 감사드립니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

티파니가 변요한과 함께 찍은 시상식 비하인드 사진을 공개했다. 출처=티파니 SNS

티파니가 변요한과 함께 찍은 시상식 비하인드 사진을 공개했다. 출처=티파니 SNS

티파니가 변요한과 함께 찍은 시상식 비하인드 사진을 공개했다. 출처=티파니 SNS

공개된 사진 속 두 사람은 나란히 서서 다정한 포즈를 취하고 있다. 팔짱을 끼거나 자연스럽게 손깍지를 낀 모습에서 신혼부부 특유의 애정이 고스란히 묻어난다. 특히 순백의 드레스를 입은 티파니 영과 클래식한 블랙 슈트를 차려입은 변요한의 투샷은 마치 비공개 결혼식 현장을 연상케 하며 시선을 사로잡았다.

앞서 두 사람은 지난 15일 열린 ‘2026 멜론뮤직어워드(MMA)’에 참석해 ‘올해의 아티스트’와 ‘올해의 레코드’ 부문 시상자로 무대에 올라 화제를 모은 바 있다.

한편 티파니 영과 변요한은 지난 2024년 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘삼식이 삼촌’을 통해 인연을 맺었으며, 약 1년 6개월간의 열애 끝에 부부의 연을 맺었다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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