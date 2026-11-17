사진=프레인TPC

배우 배윤경이 ‘써닝야구단’에 합류한다.

배윤경은 2027년 공개 예정인 티빙 오리지널 시리즈 ‘써닝야구단’에서 김도연 역을 맡아 시청자들과 만난다.

‘써닝야구단’은 승부보다 귀가 시간을 걱정하는 가장들이 주말마다 ‘와이프 허락제 리그’에 출전하며 벌어지는 이야기를 그린 생활 밀착형 스포츠 드라마다. 드라마 ‘신병’ 시리즈에서 호흡을 맞춘 민진기 감독과 윤기영 작가가 다시 의기투합한 작품이다.

배윤경이 연기하는 김도연은 이승민(이상진)의 아내이자 후배 승무원들의 선망을 받는 인물이다. 뛰어난 업무 능력을 갖춘 승무원으로, 남편과 서로의 생활과 자유를 존중하는 부부의 모습을 보여줄 예정이다.

배윤경은 그동안 ‘웨딩 임파서블’, ‘연모’, ‘일타 스캔들’, ‘청춘기록’ 등 다양한 작품에 출연하며 현대극과 사극을 넘나드는 연기를 선보였다.



앞서 배윤경은 웨이브 오리지널 ‘무한상사-하와수 네버다이’의 출연 소식도 전하며 올 하반기 활발한 활동을 예고했다. 극 중 통합 온라인마케팅팀 대리 민태리 역으로 특유의 밝은 에너지와 통통 튀는 매력을 선보일 것으로 보인다. 여기에 1인 2역으로 출연하는 영화 ‘젠플루언서’의 개봉까지 앞두고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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