한국음악레이블산업협회가 운영하는 인디 음악 전문 홍보·유통 지원 플랫폼 킨디라운지가 11월의 추천 공연 4편을 공개했다.

오는 22일에는 위트 소속 싱어송라이터 테종이 서울 KT&G 상상마당 홍대 라이브홀에서 단독 공연 ‘LOST AND FOUND: THE DEPARTMENT OF LOST MEMORY (LOVE)’를 개최한다. 잃어버린 기억과 사랑을 찾아가는 이야기를 주제로 테종만의 음악과 이야기를 선보일 예정이다.

같은 날 노머시컴퍼니 소속 밴드 뱀파이어호텔은 후케즈에서 열리는 ‘Hukez Night Live’에 출연한다. 이번 공연에는 크랙베리(CRACKBERRY), 소소욘(SOSOYON), No Bull, 뱀파이어호텔 등 총 네 팀이 참여해 각기 다른 개성의 록 음악을 들려준다.

27일에는 딜라이트뮤직 소속 밴드 뷰렛이 롤링홀에서 ‘Biuret 4 Seasons : Winter’를 개최한다. 사계절의 흐름을 담은 정규 4집 프로젝트의 첫 번째 작품 ‘Winter’ 발매를 기념하는 공연이다. 밴드 개화(GAEHWA)가 게스트로 참여한다.

29일에는 마운드미디어(테잎스) 소속 밴드 유인원(UINONE)이 모래내 극락에서 ‘MRN Groove 유인원(UINONE) LIVE’를 연다. 유인원은 지난 12일 신곡 ‘Bangrang’(방랑)을 발매했다. 이 곡은 2027년 초 발매 예정인 정규 2집의 선공개 곡이자 테잎스 합류 이후 처음 발표한 신곡이다.

음레협은 지난 16일 국회의원회관에서 열린 ‘글로벌 문화 중립국 도약과 K-컬처 산업 확장을 위한 국회 정책 대토론회’를 공동 주관했다. 토론회에서는 글로벌 플랫폼 환경 변화에 대응하기 위한 공적 표준, 국제 문화 협력, 문화금융 등 K-컬처 산업의 주요 과제를 논의했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]