서울특별시컬링연맹이 공공기관과 민간기업의 협력을 바탕으로 국제 컬링대회를 개최한다.

연맹은 오는 19일부터 22일까지 ‘2026 서울국제컬링컵 국제컬링대회’를 진행한다. 서울특별시컬링연맹과 대한컬링연맹이 주최·주관하는 이번 대회에는 세계 9개국 16개 팀이 참가한다. 대회 운영은 서울특별시와 서울특별시체육회의 후원 아래 이뤄진다. 신한금융그룹과 이뉴스투데이를 비롯해 명품순대국 부강옥, 에코퓨전시스템, 건웅토건, 홍삼볼 등 여러 민간기업도 지원에 참여했다.

서울특별시컬링연맹은 이번 협력 체계를 통해 국제 스포츠 행사 개최와 국내 컬링 발전을 위한 기반을 마련한다는 방침이다. 국제 스포츠대회에서 공공기관과 민간기업의 협력은 행사 운영을 지원하는 동시에 종목 육성과 지속적인 교류 사업을 추진할 수 있는 기반이 될 수 있다.

경기는 남자 8개 팀과 여자 8개 팀으로 나눠 진행된다. 국내 선수들에게는 해외 선수들과의 실전 경험을 제공하고, 참가국 선수와 관계자들이 교류할 수 있는 기회를 마련한다.

연맹은 특히 서울특별시청 컬링팀과 국내 고교 선수들이 국제경기 현장을 경험하는 데 의미를 두고 있다. 이를 통해 선수들의 경기력 향상과 향후 국제무대 진출에 필요한 경험 축적을 지원할 계획이다.

서울특별시컬링연맹은 2008년 설립 이후 이번 국제대회를 개최하게 됐으며, 앞으로도 국제대회 유치와 컬링 종목의 저변 확대를 이어갈 방침이다. 아울러 전문 선수들의 훈련 여건 개선과 시민들의 체육활동 지원을 위해 서울 컬링전용경기장 건립의 필요성도 제시했다.

박강규 서울특별시컬링연맹 회장은 “국제대회를 개최할 수 있도록 지원해 주신 서울특별시와 서울특별시체육회, 후원기관과 기업에 깊이 감사드린다”고 말했다. 이어 “이번 대회를 통해 우리 선수들의 국제경기 경험을 확대하고 서울의 국제 스포츠 교류를 활성화하겠다”며 “컬링전용경기장 건립과 종목 발전을 위해서도 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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