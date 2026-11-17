가수 양지은이 드라마 OST를 통해 새로운 가창 매력을 선보인다.

양지은은 오는 18일 KBS2 일일드라마 ‘욕망의 덫’ OST ‘우리라는 퍼즐’을 발매한다.

‘우리라는 퍼즐’은 불완전한 두 사람이 만나 서로를 채워주며 하나의 ‘우리’가 된다는 메시지를 담은 발라드곡이다. ‘우리, 언제나 벅찬 그 이름 / 언제든 돌아갈 곳이 돼’ 등의 가사를 통해 서로에게 힘이 되어주는 관계를 표현했다.

양지은은 이번 곡에서 국악을 기반으로 한 정통 트로트 창법과는 다른 담백하고 서정적인 보컬을 선보인다. 전주 없이 양지은의 차분한 목소리로 시작해 후반부로 갈수록 감정이 고조되는 구성이 특징이다.

이번 OST는 양지은의 앞선 OST ‘당신이면 충분합니다’를 비롯해 다양한 드라마 OST와 음반 작업에 참여한 작곡가 고병식이 프로듀싱을 맡았다.

OST 제작사 요구르트스튜디오 측은 “‘우리라는 퍼즐’은 극중 주인공의 마음을 표현하는 따뜻한 노랫말이 돋보이는 곡으로, 양지은의 호소력 짙으면서도 부드러운 보컬의 매력을 느낄 수 있는 발라드곡”이라고 소개했다.

장서희, 전혜원, 설정환 등이 출연하는 ‘욕망의 덫’은 극중 주미란(장서희)이 고은설(전혜원)에게 친모 행세를 하며 접근한 가운데, 진실에 다가선 고은설이 반격에 나서면서 갈등이 심화하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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