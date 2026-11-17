17일 오후 서울 광진구 예스24 라이브홀에서는 앰퍼샌드원의 정규 1집 ‘PATHFINDER’(패스파인더) 발매 기념 미디어 쇼케이스가 열렸다. 사진=FNC엔터테인먼트

“서로 접해온 음악과 문화가 다른 만큼, 그런 경험들을 합쳐 새로운 것들을 많이 만들어낼 수 있다는 것이 저희 앰퍼샌드원의 큰 장점이라고 생각합니다.” (최지호)

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 데뷔 3주년을 맞아 첫 정규앨범을 발표하고 새로운 도약에 나선다. 멤버 전원이 작사·작곡에 참여하며 음악적 역량을 넓힌 이들은 다국적 멤버들이 지닌 다양한 문화적 경험을 강점으로 내세워 치열한 K-팝 시장에서 자신들만의 길을 개척하겠다는 포부를 밝혔다.

17일 오후 서울 광진구 예스24 라이브홀에서는 앰퍼샌드원의 정규 1집 ‘PATHFINDER’(패스파인더) 발매 기념 미디어 쇼케이스가 열렸다.

이날 오후 6시 발매하는 ‘PATHFINDER’는 앰퍼샌드원이 데뷔 3년 만에 처음 선보이는 정규앨범으로, 낮은 자세로 높은 곳을 향해 오르는 앰퍼샌드원이 새로운 길을 개척하고 성장해 나가는 여정을 담았다. 지난 미니 4집 ‘DEFINITION’(데피니션)을 통해 팀의 정체성과 방향성을 확립했다면 이번에는 한 걸음 더 나아가 자신들만의 길을 찾아 나선다는 의미를 담았다.

데뷔 3주년을 맞아 첫 정규앨범을 발표한 멤버들의 감회도 남달랐다. 나캠든은 “첫 정규앨범인 만큼 다양한 모습을 보여드리고 싶어 더욱 열심히 준비했다”고 밝혔고, 카이렐은 “3주년이라는 게 믿기지 않는다. 이번 앨범은 지난 3년 동안 노력하고 성장한 결과물이라고 생각한다”고 말했다.

최지호는 이번 앨범을 팀의 새로운 출발점으로 꼽았다. 그는 “데뷔 전에는 데뷔만 바라보고 달려왔는데 막상 데뷔하고 나니 하고 싶은 것이 훨씬 많아졌다”며 “정규앨범을 시작으로 앨범에 더 많이 참여하고 보여드리고 싶은 것도 더 많이 보여드릴 수 있게 됐다. 이제서야 앰퍼샌드원의 시작이라고 생각한다”고 강조했다.

이번 앨범에는 타이틀곡 ‘King’s Way’(킹스 웨이)를 비롯해 ‘Splish Splash’, ‘Full of You’, ‘Cautious’, ‘Fairytales’, ‘Sorry Not Sorry’, ‘Big Shot’, ‘NOM!’, ‘일 년 만이야’, ‘AURORA’ 등 총 10곡이 수록됐다. 힙합 댄스부터 R&B, UK 개러지, 랩코어 등 다양한 장르를 통해 폭넓은 음악적 색깔을 선보인다.

멤버 전원이 곡 작업에 참여했다는 점이 눈길을 끈다. 나캠든과 마카야는 타이틀곡을 포함해 9곡의 작사에 참여했으며, 브라이언과 최지호는 ‘Fairytales’의 작사·작곡 크레딧에 이름을 올렸다. 마지막 트랙 ‘AURORA’에는 일곱 멤버 전원이 작사·작곡에 참여했고, 김승모는 편곡에도 힘을 보탰다.

마카야는 “저희의 음악적 색깔과 정체성을 녹이고 싶어 회사에 적극적으로 의견을 전달했다”며 “나캠든 형과 제가 10곡 중 9곡의 랩 가사를 썼다. 강렬한 랩부터 멜로디컬한 랩, 발라드풍의 랩까지 다양한 모습을 들으실 수 있을 것”이라고 설명했다.

‘AURORA’의 작업 과정에 대해서는 김승모가 “3일 동안 밤을 새우며 혼을 갈아 넣어 트랙을 만들었다”며 “처음에는 곡의 분위기를 고민했는데 멤버들의 목소리가 예쁘다고 생각해서 각자의 목소리가 잘 드러날 수 있도록 만들었다”고 전했다.

멤버들은 앞으로도 음악 제작 과정에서 주도적인 역할을 확대하겠다는 의지를 드러냈다. 마카야는 “첫 정규앨범인 만큼 멤버들이 최대한 참여하려고 했다. 이번 앨범에는 음악뿐 아니라 마케팅에도 멤버들이 참여했다. 작사와 작곡은 물론 프로듀싱까지 참여하게 됐다”며 “멤버들끼리 앞으로 더 많은 부분에 참여하고 다양한 곳에서 저희의 포부를 보여드리자고 이야기했다. 이번에 처음으로 전원이 곡 작업에 참여한 만큼 앞으로도 함께 음악을 만들어가는 모습을 보여드리고 싶다는 게 저희의 마음”이라고 밝혔다.



치열한 K-팝 시장에서 앰퍼샌드원만의 다국적 멤버 구성과 폭넓은 음악적 스펙트럼을 무기로 삼겠다는 각오다. 최지호는 “이번 앨범은 10곡의 장르가 모두 다르다고 말할 수 있을 정도로 다양한 음악을 담았다. 저희의 음악적 스펙트럼이 넓다는 것을 보여드리고 싶었다”고 말했다.

이어 “K-팝에는 정말 많은 아티스트가 있기 때문에 팀만의 색깔을 가지는 것이 중요하다고 생각한다”며 “저희는 멤버 중 4명이 외국에서 왔다는 점이 큰 장점이다. 각자 듣고 자란 음악도 다르고 접해온 문화와 경험도 다르기 때문에 이를 합쳐 새로운 것을 만들어낼 수 있다는 것이 앰퍼샌드원만의 경쟁력”이라고 자신했다.

타이틀곡 ‘King’s Way’는 힘을 앞세워 남들 위에 서기보다 주변을 살피고 자신을 낮추는 태도가 진정한 강함이라는 메시지를 담았다. 퍼포먼스 역시 한층 웅장해졌다. 아서왕과 엑스칼리버의 전설에서 모티브를 얻어 왕관을 쓰고 내려놓거나 검을 뽑는 동작 등을 안무에 녹였다. 특히 곡 후반부에는 다수의 댄서와 함께하는 메가크루 군무가 펼쳐진다.

최지호는 “왕관을 내려놓는 동작이나 칼을 뽑아 전장에 나가는 모습을 안무에 담았다”며 “댄서들과 함께 연습하기 위해 더 넓은 외부 연습실을 사용했다. 아웃트로 구간은 안무가 격하고 계속 달려야 하는 부분인데 멤버들끼리 기합을 넣으면서 재미있게 연습했다”고 설명했다.

나캠든은 “지금까지 했던 안무 중 난도가 가장 높다. 메가크루 군무도 처음 시도했는데 웅장하고 압도적인 스케일의 무대를 준비했다”며 퍼포먼스에 대한 자신감을 드러냈다. 이어 “이번 앨범에서 다른 팀과 차별화되는 핵심은 메가크루급 무대라고 생각한다”며 “간단하게 스포를 하자면 첫 주 음악방송에서는 오늘 보여드린 것보다 더 큰 스케일의 무대를 선보일 예정이다. 꼭 지켜봐 주셨으면 좋겠다”고 예고했다.

시상식 무대에 대한 욕심도 드러냈다. 나캠든은 “처음 ‘King’s Way’를 받았을 때부터 시상식에서 댄스 브레이크를 넣어 웅장하게 보여드리고 싶다는 생각이 들었다”며 “기회가 된다면 꼭 시상식에서 이 곡의 무대를 선보이고 싶다”고 말했다.

무대를 위해 체중을 감량한 일화도 공개했다. 나캠든은 “이번 안무에 칼을 사용하는 동작이 많은데 칼에 베일 듯한 턱선을 만들어 왔다”며 “7㎏을 감량해 예전에 있던 턱선을 다시 가져왔다”고 말해 웃음을 자아냈다.

앰퍼샌드원은 지난 5월부터 서울을 시작으로 미국과 아시아, 유럽 등 전 세계 27개 도시에서 라이브 투어 ‘Born To Define’을 진행하며 글로벌 팬들과 만났다. 유럽에서는 첫 단독 공연을 열었고, 미국 공연은 지난해 북미 투어보다 약 두 배 규모로 확대됐다.

마카야는 “데뷔 초와 비교하면 멤버들의 여유와 무대를 즐기는 수준이 확실히 달라졌다”며 “처음에는 긴장도 많이 하고 미숙한 부분도 있었지만 투어를 다니며 공연 규모가 커지고 더 많은 팬들을 만나면서 소통하고 함께 즐기는 분위기가 좋아졌다. 요즘 투어를 다니는 게 정말 행복하다”고 말했다.

멤버들은 데뷔 당시의 초심을 잃지 않으면서도 더 많은 도전을 이어가겠다고 다짐했다. 김승모는 “데뷔 3주년과 첫 정규앨범 발매가 맞물려 저희에게 더욱 의미가 크다”며 “데뷔 초의 다짐을 이어가며 초심을 잃지 않고 팬들과 함께 열심히 달려가는 앰퍼샌드원이 되겠다”고 밝혔다.

나캠든 역시 “첫 정규앨범이라 설레는 마음으로 멤버들끼리 똘똘 뭉쳐 준비했다. 음악적으로도 많은 의견을 내면서 저희가 가진 다양한 색깔을 담았다”며 “이번 앨범에 담긴 열정과 에너지가 잘 전달됐으면 좋겠다. 최선을 다해 멋진 활동을 보여드리겠다”고 각오를 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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