워터 뮤직 페스티벌 워터밤이 내년에도 경기 고양 킨텍스에서 열린다.

주최사 메이드온은 워터밤 서울 2027을 내년 7월 24~25일 킨텍스 제2전시장 야외 글로벌 스테이지에서 연다고 밝혔다. 2024년부터 4년 연속 킨텍스 개최다.

킨텍스는 초대형 무대와 워터파이팅을 소화할 수 있는 야외 부지에 냉방이 되는 대규모 실내 전시장을 함께 갖췄다. 주최 측은 이 실내 공간을 휴식과 공연을 겸한 또 하나의 무대로 활용해 왔다.

올해 워터밤 서울 2026에서는 실내에 휴식 공간 트로피컬 라운지와 하우스 음악 등을 즐길 수 있는 서브 무대 트로피컬 스테이지를 꾸렸다. 워터밤이 고른 패션 브랜드를 모은 선셋마켓과 스타 셰프 메뉴, 할랄·비건 메뉴를 갖춘 푸드존도 운영했다. 티켓 부스와 탈의실, 물품보관소, 화장실 등 편의시설도 실내에 모아 폭염 속 관람 부담을 덜었다. 주최 측은 내년에는 휴식 공간과 실내 콘텐츠를 더 늘릴 계획이다.

교통도 편하다. 수도권 광역급행철도(GTX-A) 킨텍스역을 이용하면 서울역에서 10분대에 도착할 수 있다. 주최 측은 서울 주요 거점과 경기 지역을 잇는 15개 노선의 직통 셔틀버스를 운행해 입·퇴장 때 몰리는 인파를 분산할 계획이다. 킨텍스 안에 대규모 주차 공간도 확보했다.

메이드온 관계자는 "킨텍스에서 4년간 축적한 운영 노하우를 바탕으로 2027년에는 군중 밀집도 관리와 동선 안전 대책을 한층 고도화하고, 실내 휴식·편의 공간도 더욱 풍성하게 준비하고 있다"며 "전 세계 90만 관객이 신뢰하는 브랜드에 걸맞게 가장 쾌적하고 안전한 환경에서 압도적인 페스티벌 경험을 선사하겠다"고 전했다.

개최 확정과 함께 판매를 시작한 얼리버드 티켓은 오픈 직후 모두 팔렸다. 현재는 회차마다 가격이 단계적으로 오르는 방식에 따라 1차 티켓을 판매하고 있다. 워터밤은 서울에 이어 토론토 등 미주·유럽 주요 도시에서도 열릴 예정이다. 라인업 등 자세한 정보는 워터밤 공식 홈페이지와 SNS에서 확인할 수 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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