소희가 악성 루머에 법적 대응했다. 출처=소희 SNS

걸그룹 앨리스 출신 소희가 자신에 대한 악성 루머를 퍼뜨린 유포자를 상대로 법적 대응에 나서 실형 판결을 이끌어냈다.

소희는 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 서울서부지방법원 판결문 일부가 담긴 사진과 함께 “허위사실 유포와 악의적인 명예훼손은 결코 가벼운 일이 아니다”라며 “법원이 피고인에게 징역 1년 6개월을 선고했다”고 밝혔다.

판결문에 따르면 유포자는 정보통신망법상 명예훼손을 비롯해 협박, 모욕 및 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 징역 1년 6개월의 실형을 선고받았다.

소희는 “익명 뒤에 숨어 타인의 삶을 짓밟는 행위에는 반드시 법적 책임이 따른다”며 “이번 판결이 온라인상 무분별한 허위사실 유포에 대한 경각심을 일깨우는 계기가 되기를 바란다”고 강조했다.

앞서 일부 온라인 커뮤니티에는 소희가 유흥업소 종사자였으며, 해당 업소에서 현재의 남편을 만났다는 악성 루머가 확산했다. 유포자들은 목격담을 가장한 조작된 대화 캡처 이미지를 유포하는가 하면, 소희의 가족에게까지 협박을 일삼은 것으로 파악됐다.

한편 소희는 지난 2024년 4월 15세 연상의 사업가와 결혼 소식을 전하며 연예계 은퇴를 선언했으며, 같은 해 5월 화촉을 밝혔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]