사진=뉴시스

정규리그 정상에 올랐지만, 마지막 무대에서는 웃지 못했다. 프로야구 한국시리즈(KS)서 준우승에 머무른 KT가 팬들과 함께 아쉬움과 성취가 교차한 2026시즌을 마무리한다.

KT는 오는 21일 수원 KT위즈파크에서 ‘2026 팬 페스티벌’을 개최한다. 한 시즌 동안 성원을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하고, 선수단과 소통하는 자리다.

행사에는 주장 장성우를 비롯한 선수단 30여명과 2027년 신인 선수 전원이 참석한다. 프로그램은 1·2부로 나눠 진행된다.

먼저 그라운드에서는 에어바운스와 구속 측정, 포토존 등 다양한 체험 공간이 운영된다. 1루 덕아웃과 그라운드에서는 팬 사인회와 미니 팬미팅이 열린다. 신인 이승원과 최지만 등은 어린이 회원을 대상으로 타격과 투구 원포인트 레슨에 나선다.

사진=KT 위즈 제공

2부에서는 선수와 팬이 함께하는 티볼 대회가 펼쳐진다. 고영표와 김현수, 우규민, 장성우가 각각 감독을 맡아 4개 팀을 구성하고 토너먼트 방식으로 승부를 겨룬다. 참가자와 우승팀에는 경품이 주어진다. 윤도현 밴드와 이상훈 밴드의 축하 공연도 마련됐다.

뜻깊은 나눔도 이어진다. KT는 고영표와 소형준의 승수에 따른 적립금, KT알파 쇼핑의 기부금으로 마련한 1000만원을 유소년 야구단에 전달한다. 경기도청과 함께 ‘2026 봉공이 유니폼’ 판매 수익금 1000만원도 소방가족 희망나눔에 기부한다.

한편 행사 관련 자세한 내용은 구단 공식 애플리케이션 위잽에서 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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