플랫폼 기업 레쥬(REZU)가 시청자 참여형 라이브 예능 ‘X-라이브’의 두 번째 콘텐츠를 선보인다.

레쥬는 오는 19일 신규 예능 콘텐츠 ‘더 챌린저스’를 론칭한다고 17일 밝혔다. 앞서 선보인 골프 예능 ‘골당TV X-라이브’에 이어 게임과 챌린지를 소재로 콘텐츠 영역을 확장한다.

‘더 챌린저스’는 다양한 게임과 아이템, 미션에 도전하는 참여형 예능이다. 일상에서 쉽게 접할 수 있는 게임부터 색다른 도전 과제까지 폭넓은 소재를 활용해 매회 새로운 도전을 선보일 예정이다.

가장 큰 특징은 시청자가 콘텐츠 진행에 직접 영향을 미칠 수 있다는 점이다. 시청자는 ‘실시간 시청자 부스트’ 기능을 통해 게임 진행에 변수를 더하는 ‘게임 메이커’로 참여할 수 있다. 출연진의 도전 과정에 실시간으로 개입하면서 콘텐츠 전개를 함께 만들어 가는 방식이다.

앞서 레쥬는 시청자 참여형 라이브 예능 플랫폼 ‘X-라이브’를 론칭하고 첫 번째 콘텐츠로 ‘골당TV X-라이브’를 공개했다. 해당 콘텐츠에서는 시청자의 실시간 선택이 경기 진행과 미션 수행에 영향을 미치는 방식을 도입했다.

레쥬 관계자는 “다양한 게임 챌린지를 통해 시청자들에게 색다른 즐거움을 선사하고자 한다”며 “매회 새로운 도전과 예상치 못한 재미를 담아낼 ‘더 챌린저스’에 많은 관심과 기대를 부탁드린다”고 전했다.

레쥬는 향후에도 실시간 소통 기능을 활용한 참여형 콘텐츠를 확대할 계획이다. ‘더 챌린저스’의 출연진과 구체적인 프로그램 정보는 순차적으로 공개된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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