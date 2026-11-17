그룹 앤더블(AND2BLE) 멤버 한유진이 패션 화보를 통해 새로운 매력을 선보였다.

패션 매거진 데이즈드(DAZED)는 17일 공식 SNS를 통해 한유진과 함께한 12월호 화보를 공개했다.

이번 화보는 ‘The Last Teen’(더 라스트 틴)을 콘셉트로, 십대의 끝자락에 선 한유진의 모습을 담았다. 기존의 청량한 소년미와는 다른 성숙하고 반항적인 분위기를 연출한 것이 특징이다.

공개된 흑백 화보에서 한유진은 거친 질감의 의상과 과감한 디테일의 재킷, 볼드한 액세서리를 소화했다. 여유로운 포즈와 깊어진 눈빛으로 시크하면서도 강렬한 분위기를 표현했다.

화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서는 자신만의 장점과 기준, 여가 시간을 보내는 방법 등에 관한 이야기를 나눴다. 더 나은 사람과 아티스트로 성장하기 위한 고민도 전했다.

한유진이 속한 앤더블은 오는 12월 4일부터 6일까지 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 팬콘 ‘2026 AND2BLE FAN-CON <W!nter inside>’(윈터 인사이드)를 개최한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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