사진=AP/뉴시스

로마 신화 속 야누스는 서로 반대편을 바라보는 두 얼굴을 지녔다. 지금 한국 야구를 설명하기에 이보다 적절한 비유도 없다. 안방에선 만원 관중의 환호 속에 웃지만, 일본과 맞서면 번번이 고개를 떨군다. 화려한 흥행의 환희와 국제무대에서 맛본 패배의 쓴맛. 극명하게 엇갈린 두 표정 모두 한국 야구의 현주소다.

올 시즌 KBO리그는 정규리그에서 역대 최다인 1277만551명의 관중을 불러 모았다. 신인과 외국인, 아시아쿼터 선수를 제외한 평균 연봉도 1억7536만원으로 최고치를 경신했다. 리그가 성장하고 선수들의 대우가 좋아진 건 반가운 일이다. 하지만 그만큼 경기력도 발전했는지는 다른 문제다.

도쿄돔서 마주한 성적표는 냉정했다. 한국은 지난 15일 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승에서 일본에 1-5로 졌다. 세 차례 대회 모두 일본에 막혀 준우승했다. 프로 선수들이 맞붙은 전적은 2015년 프리미어12 준결승 이후 한 차례 무승부를 제외하면 13연패다.

적진서 나온 분석도 눈여겨볼 만하다. 일본 매체 디앤서는 지난 16일 한 한국 구단 관계자의 말을 전했다. “선수들이 밖으로 나가지 않게 됐다”는 것. 국내 리그의 호황과 높아진 대우가 해외 진출 의지를 약화시켰다는 지적이다. 실제로 선동열과 이종범, 이승엽, 이대호 등이 도전했던 일본프로야구(NPB)서 한국 선수들의 발길은 뜸해졌다.

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다만 시대가 달라진 점도 살펴야 한다. 류현진을 시작으로 강정호, 김하성, 이정후, 김혜성 등이 일본을 거치지 않고 미국 메이저리그(MLB)에 직행하기 시작했다.

더 큰 변화는 국내에 남아도 충분한 보상을 받을 수 있게 됐다는 점이다. KBO리그의 자유계약(FA) 몸값이 치솟고 비FA 다년계약 규모도 커지면서 일본 진출시 경제적 메리트가 과거보다 줄어들었다.

높아진 대우와 국내서의 성공이 더 큰 성장을 향한 동기마저 반감시키는 것은 아닌지 생각해 볼 대목이다. 국제대회가 끝나면 어김없이 ‘우물 안 개구리’라는 말이 나온다. 이제는 지겨울 법도 한 비판이다. 하지만 정작 지겨워해야 할 건 비판이 아니라, 같은 실패를 되풀이하는 현실이다.

이번 APBC가 그 민낯을 여실히 드러냈다. 특히 마운드 격차가 컸다. 일본 투수들은 빠른 공과 변화구를 정교하게 구사했다. 반면 KBO리그 1군에서 활약 중인 한국 투수들은 변화구 제구부터 애를 먹었다. 양국 모두 24세 이하 또는 입단 3년 차 이하가 중심이었다는 점에서 더 뼈아팠다.

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일본의 두꺼운 선수층은 인정해야 한다. 더욱 눈여겨볼 대목은 프로 입단 이후 양국 유망주들이 보여주는 성장의 차이다. 한국의 18세 이하(U-18) 대표팀은 2017년부터 올해까지 일본과 10차례 맞붙어 7승3패로 앞섰다. 지난 9월에도 두 번 모두 이겼다. 청소년과 프로 대표팀을 단순 비교할 순 없지만, 고교 무대에서 보여준 경쟁력이 왜 프로에선 이어지지 못하는지 돌아볼 필요가 있다.

결국 육성의 문제다. 한국에서는 고교를 갓 졸업한 유망주도 일찌감치 1군에서 기회를 얻는다. 일본은 사정이 다르다. 일부 구단은 3·4군까지 운영한다. 그만큼 1군 진입을 위한 경쟁이 치열하다. 당장 성적을 내기보다 하위 리그에서 몸을 만들고 기량을 다듬을 수 있는 여건도 갖췄다. 빠른 데뷔가 반드시 빠른 성장을 의미하지는 않는다. 충분한 준비 없이 실전에 투입되는 일이 반복된다면, 정작 기량을 완성해야 할 시간을 잃을 수도 있다.

역대급 흥행 행진은 한국 야구의 분명한 성취다. 이제는 리그의 외형적 성장에 걸맞은 경기력을 갖추고 있는지, 구단은 이를 뒷받침할 육성 환경을 마련했는지 따져봐야 한다. 1277만명의 환호성이 13연패의 현실까지 가려줄 순 없다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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