사진=이혜진 기자

“좀 더 믿고 맡길 수 있는 투수가 될 수 있도록!”

우완 투수 이준서(롯데)에게 2026시즌은 가능성을 엿볼 수 있었던 시간이었다. 신인으로서 1군 데뷔조차 까마득하게 여겼던 상황. 하나씩 단추를 채워갔다. 처음부터는 아니지만 1군 캠프에도 참가하고, 심지어 개막 엔트리에까지 포함됐다. 12경기서 승패 없이 1홀드 평균자책점 1.64를 마크했다. 이준서는 “사실은 목표로 했던 게 10경기였다. 아쉬움이 없다면 거짓말이지만, 그래도 (프로 입단) 첫해에 1군서 공을 던졌다는 것 자체가 정말 큰 경험이 됐던 것 같다”고 밝혔다.

성적은 지명 순이 아니다. 불안 속에서 시작한 프로 생활이었다. 2026 신인드래프트 7라운드(전체 64순위)서 이름이 불렸다. 바늘구멍만큼이나 뚫기 힘들다는 드래프트 지명에 성공했음에도 기쁨보단 걱정이 앞섰다. 신재인(NC·1R 2순위), 오재원(한화·1R 3순위), 이강민(KT·2R 16순위) 등 같은 유신고 출신들이 최상위권서 선택을 받은 것도 적잖게 영향을 미쳤다. 이준서는 “주변에서 여러 얘기를 듣다 보니, 하위 라운드는 상대적으로 기회가 적지 않을까 싶었다”고 솔직히 말했다.

사진=롯데자이언츠 제공

예상치 못한 악재도 있었다. 개막 직후 오른손 중지 부상을 당한 것. 심지어 당초 예상보다 회복 속도 또한 더뎠다. 통증이 쉬이 잡히지 않았다. 이준서는 “개막 엔트리에 들었지만 선발투수들이 등록되면 말소될 거라 생각은 하고 있었다. 하지만 그냥 내려가는 게 아니 아파서 내려가게 되니 기회가 무산되는 느낌이 들었다. 다시 날 찾지 않으시면 어쩌지 싶더라”면서 “재활 기간이 길어지면서 심적으로 더 힘들었다. 제대로 훈련도 못하고 경험도 못 쌓는 기분이었다”고 전했다.

좌절하지 않았다. 열심히 노력했다. 기회는 다시 왔다. 지난 7일7일 부산 KIA전이었다. 그토록 바라던 1군 데뷔전을 치렀다. 세 번째 투수로 나서 1이닝 무실점으로 막았다. 타이트한 상황은 아니었지만, 씩씩하게 자신의 공을 던졌다. 9월 콜업됐을 때는 한 달 넘게 머물기도 했다. 이준서는 “감사한 마음뿐이었다”며 “최고의 무대에서 던지는 느낌이더라. 꽉 찬 관중석 앞에서 던진다는 것 자체가 정말 즐거웠다. 긴장되기보다는, 그 상황들을 계속 즐기고 싶었다”고 미소를 지었다.

더 독해져야 한다. ‘베테랑’ 구승민의 조언이 결정적 계기가 됐다. 이준서는 “선배님께서 ‘어린 선수들이 1군에, 그저 감사한 마음으로만 있는 것 같다’면서 ‘선배들을 잡아먹으려 해야 팀도, 선수 개개인도 성장할 수 있다’고 말씀하시더라. 마음에 확 와 닿더라. 그때부터 마음을 좀 고쳐먹었다. 더 잘 던져서 (마운드에) 더 자주 올라가야겠다 싶더라”고 눈빛을 반짝였다. 마음가짐을 단단히 한다. 이준서는 “내년엔 좀 더 중요한 상황에서 기용될 수 있는 투수가 되고 싶다”고 강조했다.

사진=롯데자이언츠 제공

사진=롯데자이언츠 제공

미야자키(일본)=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

미야자키(일본)=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]