​신영철 OK저축은행 감독. 사진=KOVO 제공

프로배구 남자부 OK저축은행 신영철 감독이 건강상의 이유로 자진 사퇴했다.

OK저축은행은 17일 “신 감독이 건강상의 이유로 감독직을 내려놓기로 결정했다”며 “본인의 의사를 존중해 사퇴를 받아들이기로 했다”고 전했다. 신 감독은 지난 12일 현대캐피탈과의 홈 경기에서도 건강 문제로 벤치를 지키지 못했다. OK저축은행은 신 감독과 여러 차례 면담했으나 결국 사퇴를 수용했다.

OK저축은행은 수원종합체육관에서 열리는 한국전력과의 원정 경기부터 김재헌 수석코치가 감독대행을 맡아 선수단을 이끈다.

신 감독은 지난해 3월 OK저축은행의 역대 네 번째 사령탑으로 지휘봉을 잡았다. 앞서 LG화재·LIG손해보험(현 KB손해보험), 대한항공, 한국전력, 우리카드 감독을 지낸 바 있다. 이 전에 맡은 네 팀을 모두 포스트시즌에 진출시키며 ‘봄 배구 전도사’로 불렸다. 지난해 11월27일 삼성화재전 승리로 V리그 남녀부 사령탑을 통틀어 최초로 정규리그 통산 300승 고지를 밟았다.

OK저축은행 관계자는 “그동안 팀을 이끌어온 신영철 감독님의 노고에 감사드린다”며 “감독님이 건강 회복에 전념할 수 있기를 바라며 구단 역시 남은 시즌 선수단 운영에 차질이 없도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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