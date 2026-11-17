한채영이 우아하고 세련된 패션을 공개했다. 출처=한채영 SNS

배우 한채영이 우아하면서도 세련된 패션 감각을 뽐냈다.

한채영은 17일 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

한채영이 우아하고 세련된 패션을 공개했다. 출처=한채영 SNS

한채영이 우아하고 세련된 패션을 공개했다. 출처=한채영 SNS

공개된 사진 속 한채영은 포근한 질감의 그레이 크롭 재킷에 블랙 A라인 미니스커트를 매치해 감각적인 스타일링을 선보였다. 재킷의 리본 타이와 어깨 라인을 수놓은 실버·골드 비즈 및 시퀸 장식은 자칫 차분할 수 있는 모노톤 룩에 화려한 포인트를 더했다. 여기에 8~9부 기장의 와이드 소매 사이로 아이보리 이너웨어를 살짝 드러내 깔끔한 레이어드 룩을 완성했다.

한채영이 우아하고 세련된 패션을 공개했다. 출처=한채영 SNS

한채영이 우아하고 세련된 패션을 공개했다. 출처=한채영 SNS

또한 비침이 있는 블랙 스타킹과 발목 버클 디테일이 돋보이는 가죽 앵클부츠를 더해 페미닌하면서도 시크한 각선미를 강조했다. 무표정일 때의 도회적인 분위기와 환하게 미소 지을 때의 사랑스러운 매력이 교차하며 시선을 사로잡았다.

한편, 2000년 드라마 ‘가을동화’로 데뷔한 한채영은 ‘쾌걸춘향’, ‘꽃보다 남자’, ‘신과의 약속’, ‘스캔들’ 등 다수의 작품에 출연하며 꾸준한 연기 활동을 이어오고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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