제69회 그래미 어워즈에서 방탄소년단과 스트레이 키즈 등 주요 K-팝 그룹이 보이콧한 가운데 블랙핑크 제니는 본상 후보, 아이브와 키키는 신설 부문 첫 후보에 올랐다. 사진은 왼쪽부터 제니, 아이브 (각 소속사 제공)

그룹 방탄소년단(BTS)과 스트레이 키즈가 신설 부문에 출품하지 않은 제69회 그래미 어워즈에서 걸그룹 아이브와 키키가 나란히 첫 후보에 올랐다. 블랙핑크 제니는 본상인 올해의 레코드를 포함해 2개 부문 후보에 지명됐다.

미국 레코딩 아카데미는 지난 16일 제69회 그래미 어워즈 후보를 발표했다. K-팝 아티스트로는 블랙핑크 제니, 아이브, 키키 등 3팀이 총 3개 부문에서 4개 후보 지명을 받았다.

◆제니는 본상, 아이브·키키는 신설 부문

제니는 호주 뮤지션 테임 임팔라와 협업한 드라큘라(Dracula)로 올해의 레코드와 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 후보에 올랐다. 생애 첫 그래미 후보 지명부터 주요 본상에 진입했다. 지난해 로제가 브루노 마스와 부른 아파트(APT.)로 올해의 레코드 후보에 오른 데 이어 블랙핑크 멤버가 2년 연속 이 부문에 이름을 올렸다.

드라큘라는 테임 임팔라의 원곡에 제니가 참여한 리믹스 버전이 공개된 뒤 숏폼 플랫폼에서 인기를 얻으며 역주행했다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫100 최고 3위까지 올라 로제의 아파트와 같은 K-팝 여성 솔로 최고 순위를 기록했다. 제니는 올해의 레코드에서 테일러 스위프트, 브루노 마스, 올리비아 로드리고 등과 경쟁한다.

올해 신설된 베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스 부문에는 걸그룹 아이브와 키키가 각각 뱅뱅(BANG BANG)과 404(뉴 에라·New Era)로 이름을 올렸다. 두 팀 모두 스타쉽엔터테인먼트 소속으로 첫 그래미 후보 지명이다. 아이브의 뱅뱅은 주변의 시선에 흔들리지 않고 스스로 길을 개척하겠다는 메시지를 담았고, 키키의 404는 경쾌한 하우스 사운드와 재치 있는 가사로 인기를 얻었다.

키키. 사진=스타쉽엔터테인먼트

이들은 일본 베이비메탈과 미국 폴리피아의 협업곡 선셋 키스, 필리핀 비니의 우낭 킬릭, 일본 가수 리사의 예스, 필리핀 SB19의 비자와 초대 트로피를 놓고 경쟁한다. 출품작은 116건으로, K-팝뿐 아니라 일본과 필리핀 대중음악의 경쟁력을 확인하는 무대가 될 전망이다.

◆BTS·스키즈 빠진 아시안 팝

신설 부문은 발표 직후부터 논란을 불렀다. 레코딩 아카데미는 지난 6월 K-팝을 비롯해 J-팝·C-팝(중국 대중음악) 등 아시아 대중음악을 조명하겠다며 아시안팝 도입을 발표했다. 그러나 그동안 백인 중심의 차별적 행태로 비판 받았던 그래미가 이번에는 음악적 본질이 아닌 지리적 위치와 언어라는 외연적 기준만으로 아시아 음악을 획일화했다는 논란이 불거졌다.

유력한 초대 수상자로 꼽히던 방탄소년단은 음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 자체로 사랑받기를 바란다는 취지로 지난 7월 그래미 출품을 공식 거부했다. 스트레이 키즈를 비롯해 하이브·SM·JYP·YG 등 4대 기획사 소속 아티스트들 모두 이 부문에 출품하지 않았다. 레코딩 아카데미는 아티스트들의 우려를 인정하고 재검토에 들어갔지만 지난 10월 해당 부문을 유지하기로 했다.



K-팝의 그래미 도전은 방탄소년단이 본격적으로 열었다. 2021년 방탄소년단은 다이너마이트(Dynamite)로 한국 대중음악 가수 최초 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 부문 후보 지명과 단독 공연을 동시에 이뤄냈다. 이후에도 버터(Butter), 마이 유니버스(My Universe) 등으로 3년간 총 5차례 후보 지명을 받았다. 이후 로제와 케이팝 데몬 헌터스 OST 골든 등이 그래미 무대에서 성과를 이어갔다. 방탄소년단과 로제는 아쉽게도 실제 수상까지 이어지지는 못했지만 골든은 올해 제68회 시상식에서 베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어를 수상했다.

◆후보 규모 축소에도 K-팝 존재감

올해 K-팝 후보 수는 지난해보다 줄었지만 이는 방탄소년단과 스트레이 키즈를 비롯한 주요 그룹 및 대형 기획사 소속 아티스트들이 신설 부문에 출품하지 않은 상황과 무관하지 않다. 후보 감소를 K-팝의 경쟁력 약화로 단정하기 어려운 이유다.

대형기획사 소속 아티스트들이 빠진 상황에서도 K-팝은 2년 연속 올해의 레코드 후보를 배출했고, 신설된 아시안 팝 부문 첫 후보 명단에도 이름을 올렸다. 방탄소년단이 연 그래미의 문을 솔로 아티스트의 글로벌 협업과 4대 기획사 밖 걸그룹의 한국어 곡이 각기 다른 경로로 이어간 셈이다.

다만 아시아 음악에 별도 수상 기회를 제공하겠다는 그래미의 취지와 달리 신설 부문이 오히려 주류 팝과 아시아 음악의 경계를 굳힐 수 있다는 우려가 여전하다. 내년 2월 첫 수상 결과는 해당 부문의 위상과 실효성을 판단하는 중요한 계기가 될 것으로 보인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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