일상생활 중 미끄러지거나 발을 헛디뎌 넘어진 뒤 엉덩이와 사타구니 부위에 통증이 나타나는 경우가 있다. 단순 타박상으로 생각해 휴식을 취하기도 하지만, 고령층에서는 가벼운 낙상만으로도 고관절 골절이 발생할 수 있어 주의가 필요하다. 특히 통증이 지속되거나 걷기 어렵다면 신속한 검사를 통해 골절 여부를 확인해야 한다.

고관절 골절은 골반과 허벅지뼈를 연결하는 고관절 주변의 대퇴골 경부나 전자간부 등에 발생하는 골절을 말한다. 고령층에서는 골다공증으로 뼈의 강도가 약해지고 하지 근력과 균형감각이 저하되면서 작은 충격에도 골절이 발생할 위험이 높아진다.

욕실이나 계단에서 미끄러지는 사고뿐 아니라 실내에서 발을 헛디디는 경우에도 발생할 수 있으며, 젊은 층에서는 교통사고나 추락 등 강한 외상이 주요 원인으로 꼽힌다.

대표적인 증상은 낙상 후 발생하는 엉덩이와 사타구니, 허벅지 위쪽의 통증이다. 골절 정도에 따라 일어서거나 걷기 어렵고 다리에 체중을 싣기 힘들어질 수 있다. 심한 경우 다리가 짧아 보이거나 바깥쪽으로 돌아가는 변형이 나타나기도 한다. 다만 골절 부위가 크게 어긋나지 않은 비전위 골절은 보행이 가능한 경우도 있어 걸을 수 있다는 이유만으로 골절 가능성을 배제해서는 안 된다.

진단은 낙상 당시 상황과 통증 부위, 보행 가능 여부 등을 확인한 뒤 X-레이 검사를 통해 골절 위치와 상태를 살펴보는 방식으로 이뤄진다. 초기 X-레이에서 골절이 뚜렷하게 확인되지 않더라도 통증이 지속되고 골절이 의심된다면 자기공명영상(MRI) 검사를 우선 고려하며, 상황에 따라 컴퓨터단층촬영(CT)을 시행할 수 있다. 이 과정에서 단순 타박상이나 골반 골절 등 다른 손상과의 감별도 필요하다.

치료 방법은 골절 부위와 전위 정도, 환자의 나이, 활동 수준 및 전신 건강 상태를 종합적으로 고려해 결정한다. 전위가 없고 안정적인 일부 골절이나 수술이 어려운 특수한 상황에서는 비수술적 치료를 제한적으로 고려할 수 있다. 그러나 고령층의 고관절 골절은 수술이 필요한 경우가 많으며, 환자 상태가 안정되면 가능한 조기에 수술 여부와 시점을 결정해야 한다.

수술적 치료에는 나사나 금속정, 금속판 등을 이용해 골절 부위를 고정하는 금속 내고정술과 손상된 관절 부위를 인공관절로 대체하는 인공관절 치환술 등이 있다. 특히 대퇴골 경부 골절은 골절 양상과 환자 상태에 따라 인공관절 반치환술 또는 전치환술을 검토할 수 있다.

수술 후에는 의료진의 지침에 따라 체중부하 범위를 조절하고 보행보조기를 활용한 재활치료를 진행해야 한다. 하지 근력 회복과 함께 혈전, 폐렴, 욕창 등 합병증 예방에도 신경 써야 하며, 충분한 영양 섭취와 골다공증 관리도 중요하다. 수술 방식에 따라 다리 꼬기나 과도한 고관절 굴곡 등 특정 자세를 제한해야 할 수 있으므로 주의사항을 확인해야 한다. 발열이나 수술 부위의 진물, 갑작스러운 심한 통증, 종아리 부종, 호흡곤란 등이 나타나면 즉시 진료를 받아야 한다.

고관절 골절을 예방하려면 평소 낙상 위험을 줄이는 생활환경을 조성하는 것이 필요하다. 실내 문턱과 전선, 미끄러운 매트를 정리하고 욕실에는 안전 손잡이와 미끄럼 방지 매트를 설치하는 것이 도움이 된다. 야간 조명을 확보하고 필요에 따라 지팡이나 보행기를 사용하는 것도 낙상 예방에 효과적이다.

평소 하지 근력과 균형감각을 유지하기 위한 운동도 중요하다. 의자에 앉아 한쪽 무릎을 천천히 펴고 3~5초 유지하는 동작을 좌우 5~10회 반복하거나, 발목을 위아래로 움직이는 운동을 10회 정도 시행할 수 있다. 안정적인 의자를 잡고 뒤꿈치를 들거나 제자리 걷기를 하는 운동도 도움이 된다. 단, 이러한 운동은 낙상 예방을 위한 것으로 골절이 의심되거나 수술 직후에는 의료진의 확인 없이 무리하게 시행해서는 안 된다.

김형식 서울바른세상병원 원장은 “고령층은 골다공증과 근력 저하로 인해 가벼운 낙상에도 고관절 골절이 발생할 수 있다”며 “넘어진 뒤 엉덩이나 사타구니 통증이 지속되거나 걷기 어렵다면 단순 타박상으로 여기지 말고 신속하게 골절 여부를 확인해야 한다”고 설명했다.

이어 “고관절 골절은 조기 진단과 적절한 치료뿐 아니라 이후 재활과 재낙상 예방 관리도 중요하다”며 “평소 골밀도 검사와 골다공증 관리, 하지 근력 및 균형 운동을 통해 낙상 위험을 줄여야 한다”고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]