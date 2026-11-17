사진=한국프로축구연맹 제공

재단법인 K리그어시스트와 스포츠토토 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 함께 운영하는 사회공헌 캠페인 ‘슛포베러’가 현지 시간으로 지난 12일 호주 시드니 국제컨벤션센터에서 열린 세계복권협회 광고 어워즈에서 ‘소셜 임팩트’ 부문을 수상했다.

세계복권협회(WLA)는 2년마다 열리는 세계복권서밋에서 복권과 스포츠베팅 분야의 우수 광고 캠페인을 시상한다. 올해 신설된 소셜 임팩트 부문은 사회문제에 대한 인식을 높이거나 지역사회와 취약계층을 지원하는 등 공익에 기여한 캠페인을 대상으로 한다. 수상작은 부문별 최종 후보 3편 가운데 서밋 참가자들의 현장 투표로 선정됐다.

올해 7월 첫선을 보인 ‘슛포베러’는 골로 이어지지 않은 슈팅도 다음 도전을 위한 의미 있는 시도라는 메시지를 전하기 위해 선수와 팬의 슈팅을 기부로 연결한 캠페인이다. 스포츠토토 사업을 운영하는 한국스포츠레저는 K리그1·2 경기에서 골로 이어지지 않은 슈팅 1회당 5000원을, 팬이 온라인 슈팅 게임에서 목표물을 빗나갈 때마다 100원을 기부금으로 적립한다.

선수와 팬의 슈팅은 ‘슛포베러’ 홈페이지에 가상 밤하늘의 별로 표시된다. 별 하나하나에는 누군가의 다음 도전을 비춘다는 의미가 담겼다. 조성된 기부금은 자립준비청년 지원과 은퇴 축구선수의 진로 전환을 돕는 데 쓰일 예정이다. K리그어시스트는 ‘넥스트 플레이(NEXT PLAY)’를 통해 은퇴 선수들이 축구에서 쌓은 경험을 바탕으로 새로운 진로를 탐색할 수 있도록 지원하고 있다.

한편 팬들의 온라인 슈팅은 캠페인 시작 26일 만에 목표인 10만 회를 넘어서며 팬 참여 적립금 목표액 1000만 원을 달성했다. 이후에도 팬들의 참여는 이어져 11월 12일 기준 캠페인 홈페이지에 집계된 팬 슈팅은 13만9642회를 기록했다. 여기에 골로 이어지지 않은 선수 슈팅 4608회에 따른 기부금 2304만 원이 더해져 현재까지 누적 기부금은 3304만 원이다. 시즌 전체 기부금 조성 목표는 4000만 원이다.

K리그어시스트는 이번 수상을 계기로 ‘슛포베러’를 통해 결과보다 도전의 가치를 조명하고, 선수와 팬의 참여가 사회적 나눔으로 이어지는 공익 캠페인을 지속해 나갈 계획이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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