배우 강홍석이 뮤지컬 엘리자벳 마지막 공연을 마쳤다.

강홍석은 지난 14일 블루스퀘어 우리은행홀에서 열린 엘리자벳 공연을 끝으로 약 3개월간의 여정을 마무리했다.

엘리자벳은 오스트리아 황실을 배경으로 자유를 갈망하는 황후 엘리자벳과 그의 곁을 맴도는 죽음(Der Tod)의 관계를 그린 작품이다.

강홍석은 엘리자벳의 암살자이자 극의 이야기를 이끌어가는 루케니 역을 맡았다. 8년 만에 다시 루케니로 돌아온 강홍석은 특유의 강한 에너지와 존재감으로 무대를 채웠다.

특히 엘리자벳과 황실을 냉소적으로 바라보며 부르는 넘버 키치(Kitsch)에서는 강렬한 표정과 가창으로 루케니의 성격을 드러냈다.

마지막 공연을 마친 강홍석은 소속사 잼 엔터테인먼트를 통해 “엘리자벳이 막을 내렸다. 이 모든 순간을 함께해주신 관객 여러분 덕분에 마지막 공연까지 잘 해낼 수 있었다”며 “보내주신 사랑과 응원 잊지 않고 앞으로도 멋진 작품으로 인사드리겠다”고 소감을 밝혔다.

강홍석은 무대에 이어 안방극장에서도 활동을 이어간다. 오는 19일 오후 10시 방송되는 KBS 드라마스페셜 2026 사운드:트랙의 두 번째 작품 연극이 끝난 후에 출연한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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