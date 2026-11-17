뮤지컬 레베카에서 ‘나(I)’ 역을 맡은 이봄소리, 이지수, 유연정이 화보와 인터뷰를 통해 작품에 대한 생각을 밝혔다.

17일 공연문화 매거진 시어터플러스 11월호에 실린 세 배우의 화보와 인터뷰가 공개됐다.

화보에서는 같은 역할을 맡은 세 배우의 서로 다른 분위기를 담았다. 이봄소리는 블랙 재킷과 흰 레이스 칼라를 매치했고, 이지수는 흑백 화보와 블랙 롱 원피스로 차분한 분위기를 연출했다. 유연정은 화이트 레이스 의상과 단발 스타일로 밝은 이미지를 보여줬다.

인터뷰에서는 레베카 합류 과정과 ‘나’를 바라보는 각자의 해석을 전했다.

지난 시즌에 이어 다시 ‘나’ 역을 맡은 이지수는 “또 한 번 같이 하자는 소식을 듣고 심장이 지하 3층까지 떨어지는 것 같았다”면서도 “그만큼 배운 게 많았던 작품이라 용기를 내서 함께하게 됐다”고 말했다.

이번 시즌 새롭게 합류한 이봄소리는 “오디션을 여러 차례 봤다. 몇 번이나 낙방하다가 드디어 합격해 이번 시즌에 합류하게 됐다”고 밝혔다.

유연정은 “먼 꿈 같았던 역할을 감사하게 맡게 돼 정말 영광”이라고 소감을 전했다.

같은 ‘나’를 연기하지만 캐릭터를 바라보는 시선은 달랐다.

이지수는 “이 친구가 원래 약한 사람이 아니라고 생각한다. 상황이 그렇게 만들었을 뿐”이라고 설명했다.

이봄소리는 “우리 주변 어디에나 있는 위대한 여성들의 모습을 생생하게 담은 캐릭터”라고 바라봤고, 유연정은 “‘나’가 정말 용감한 사람 같다”고 해석했다.

함께 호흡을 맞추는 배우들에 대한 이야기도 나왔다.

이지수는 새롭게 댄버스 부인 역을 맡은 이아름솔에 대해 “연습실에서 내내 높은 힐을 신고 있다”며 “하루 7~8시간 힐을 신는 게 쉽지 않을 텐데 온 힘을 다해 노력하는 걸 보면서 정말 멋있는 댄버스 부인을 보여주겠구나 싶었다”고 말했다.

유연정은 막심과의 장면 가운데 ‘나’가 “여전히 난 당신을 사랑해요”라고 말하는 순간을 꼽았다. 유연정은 “정말 엄청난 사랑이다 싶었다. 대가 없는 사랑, 초월적인 사랑 같았다”고 밝혔다.

공연을 앞둔 각오도 전했다.

이봄소리는 “레베카만큼은 후회하고 싶지 않다. 열심히 해서 좋은 기억만 남기고 싶다”고 말했다.

유연정은 “올겨울부터 내년 봄까지 아주 뜨겁게 달릴 예정이다. 뉴캐스트가 많이 참여하는 만큼 새로워질 레베카를 기대해 달라”고 했고, 이지수는 “저희만의 멋진 ‘나’를 만나실 수 있을 것”이라고 전했다.

레베카는 대프니 듀 모리에의 동명 소설을 원작으로 한 작품이다. 죽은 레베카의 흔적이 남아 있는 맨덜리 저택에 새 안주인이 된 ‘나’와 레베카에게 집착하는 댄버스 부인의 이야기를 그린다.

미하엘 쿤체와 실베스터 르베이가 만든 작품으로 국내에서 누적 관객 100만 명을 돌파했다.

레베카는 오는 24일부터 2027년 3월 14일까지 서울 충무아트센터 대극장에서 공연된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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