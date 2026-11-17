뮤지컬 광화문연가가 서울 공연의 열기를 이어 부산 관객과 만난다.

광화문연가는 오는 21, 22일 부산 드림씨어터에서 공연된다.

작품은 생을 떠나기 1분 전 ‘기억의 전시관’에서 눈을 뜬 작곡가 명우가 인연술사 월하와 함께 과거의 기억을 따라가는 이야기를 그린다.

故이영훈 작곡가의 소녀, 붉은 노을, 옛사랑, 깊은 밤을 날아서, 가로수 그늘 아래 서면 등 익숙한 명곡들이 주요 넘버로 사용된다.

명우 역은 손준호와 이석훈이 맡는다. 생의 끝자락에서 스무 살의 기억으로 돌아가 자신의 삶을 되짚는 인물이다.

인연을 관장하고 기억을 되감아주는 월하 역에는 에녹, 차지연, 서은광이 나선다. 세 배우가 각기 다른 해석과 분위기로 월하를 선보인다.

광화문연가는 세대를 아우르는 이영훈의 음악을 바탕으로 부모 세대에게는 추억을, 젊은 세대에게는 익숙한 명곡을 새롭게 만나는 재미를 전한다.

공연 말미에는 관객이 함께 노래하는 싱 투게더 커튼콜도 진행된다. 익숙한 넘버를 객석과 무대가 함께 부르며 공연의 여운을 이어간다.

광화문연가 부산 공연은 21일부터 22일까지 드림씨어터에서 진행된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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