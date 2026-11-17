넷플릭스의 탄생 과정을 그린 창작 뮤지컬 플릭스!(FLIX!)가 17일 서울 특별 초연의 막을 올린다.

공연제작사 이모셔널의 신작 플릭스!는 이날부터 28일까지 강동아트센터 대극장 한강에서 공연된다.

작품은 1997년 실리콘밸리를 배경으로 넷플릭스 공동 창업자 마크 랜돌프와 리드 헤이스팅스의 이야기를 풀어낸다. 비디오 연체료 30달러와 분홍색 편지봉투에서 출발한 온라인 영화 배달 서비스 아이디어가 어떻게 사업으로 발전했는지를 무대에 옮겼다.

이야기의 중심에는 서로 다른 성향의 두 인물이 있다. 마크 랜돌프는 회사 매각으로 일자리를 잃을 위기에 놓인 상황에서도 끊임없이 새로운 아이디어를 내놓는 인물이다. 반면 리드 헤이스팅스는 데이터와 논리를 중시하면서도 가능성이 있다고 판단하면 과감하게 승부를 거는 전략가로 그려진다.

작품은 두 사람이 성공에 이르기까지의 과정만 보여주는 데 그치지 않고, 생계와 현실의 압박 속에서도 새로운 도전을 이어가는 모습을 함께 담는다. 익숙한 글로벌 플랫폼의 출발점을 통해 지금의 관객도 공감할 수 있는 현실적인 고민을 끌어온다.

마크 랜돌프 역은 조형균이 맡았다. 하데스타운, 데스노트, 시라노 등에 출연한 조형균은 아이디어가 넘치지만 실수도 잦은 마크의 낙천성과 불안을 함께 표현한다.

리드 헤이스팅스 역에는 이창용이 나선다. 물랑루즈!, 스윙 데이즈_암호명 A 등을 통해 무대에 선 이창용은 냉철한 판단력과 과감한 추진력을 동시에 지닌 리드를 연기한다.

서로 다른 성향의 두 인물이 충돌하고 협력하는 과정이 140분의 공연을 이끄는 중심축이다. 임기홍, 정다희, 도율희, 전재현, 장두환을 비롯해 앙상블 18명 등 총 25명의 배우가 무대에 오른다.

플릭스!는 성공이 보장되지 않은 아이디어를 현실로 만드는 과정과 그 안에서 흔들리는 사람들의 이야기를 담는다.

뮤지컬 플릭스!는 17일부터 28일까지 강동아트센터 대극장 한강에서 공연된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]