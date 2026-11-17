사진=KBL 제공

‘3점슛 성공률 28.8%.’

낯선 숫자가 자존심을 건드렸다. 남자프로농구(KBL) 정상급 슈터로 활약해 온 김낙현(SK)에겐 받아들이기 어려운 성적표다. 프로 데뷔 후 처음 마주한 20%대 성공률에 밤잠까지 설쳤다.

그만큼 자부심이 컸다. 그의 지난 시즌 3점슛 성공률은 44.3%다. 2017∼2018시즌 데뷔 후 한 시즌 성공률이 30% 아래로 내려간 적조차 없다. 통산 성공률은 37.5%에 달한다. 3점슛을 1500차례 이상 던진 현역 선수 14명 중 세 번째로 높다. 허일영(정관장·39.3%), 전성현(KT·38.0%) 다음이다.

올 시즌 부침에 시달리고 있다. 평균 득점도 지난 시즌 11.2점서 9.1점으로 줄었다. 지난 16일 서울 잠실학생체육관에서 만난 김낙현은 “스스로에게 엄격한 편이다. 3점슛 성공률 20%대는 용납할 수 없다”며 쓴웃음을 지었다.

그러면서 “스스로에게 실망하고 자책도 많이 했다”고 털어놨다. 이날 전까지 LG전 2점, KCC전 5점에 그친 가운데 SK도 연패에 빠졌다. 개인의 부진이 팀의 패배와 겹치면서 마음의 짐은 더 무거워졌다.

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사령탑은 믿음을 거두지 않았다. 전희철 SK 감독은 오재현과 에디 다니엘, 알빈 톨렌티노의 부상 이탈로 공격 공간이 좁아진 데다 상대 견제도 김낙현에게 쏠린다고 봤다. 수비까지 힘을 쏟는 김낙현의 체력 부담도 걱정했다.

가용 인원이 부족해 출전 시간을 조절하기도 여의치 않다는 설명이다. 김낙현은 도리어 자신을 탓했다. 더 잘해야 한다는 압박감에 스스로를 옥좼다는 것. 그는 “스트레스 의식을 하면서 집중력이 떨어졌던 것 같다”고 돌아봤다.

김낙현이 살아야 기사단의 창끝도 날카로워진다. 김낙현은 “내 슛이 들어가야 워니에게 가던 수비가 분산되고, 추가 찬스가 생긴다”고 설명했다. 자신의 외곽포가 자밀 워니와의 2대2 공격을 여는 첫 단추라는 뜻이다. 현시점 SK의 평균 득점(83.1점)은 리그 8위다. 김낙현의 반등이 절실한 이유다.

작은 실마리를 찾았다. 16일 현대모비스전서 발목을 접질리고도 코트에 복귀해 14점 5어시스트를 올렸다. 특히 4쿼터에만 9점을 몰아치며 2연패 탈출을 도왔다. 물론 한 경기로 부활을 말하기엔 이르다. 김낙현은 “경기가 많이 남았으니 자신감 회복이 급선무다. 슛 감각을 더 올려보겠다”고 힘줘 말했다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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