절대 권력을 손에 넣은 폴과 그에 맞서는 챠니가 마지막 전쟁을 앞두고 다시 마주한다.

영화 듄: 파트 3가 12종의 보도스틸을 공개했다. 듄(2021), 듄: 파트 2(2024)를 잇는 드니 빌뇌브 감독의 3부작 마지막 작품으로, 오는 12월 16일 한국에서 전 세계 최초로 개봉한다.

듄: 파트 3는 절대 권력을 상속받은 폴(티모시 샬라메)과 이에 맞서는 프레멘 전사 챠니(젠데이아)가 거대한 전쟁과 운명적 대립을 맞는 이야기다.

이번 작품은 전편의 결말로부터 19년이 흐른 시점을 다룬다. 공개된 스틸에는 챠니를 뒤에서 감싸 안은 폴의 모습이 담겼다. 한때 사랑했던 두 사람이지만 상황은 달라졌다. 짧게 깎은 머리와 차가운 표정으로 돌아온 폴은 황제로서 절대 권력을 쥐었고, 챠니는 스틸슈트를 입은 채 폴과 다른 길을 선택한다.

새로운 인물과 익숙한 얼굴도 등장한다.

듄에서 던컨 역으로 죽음을 맞았던 제이슨 모모아는 복제인간 헤이트로 돌아온다. 폴과 정략결혼한 이룰란 황후 역의 플로렌스 퓨, 폴의 동생 알리아 역의 안야 테일러-조이도 다시 등장한다.

로버트 패틴슨은 제국을 위협하는 새로운 인물 사이테일 역으로 합류한다. 여기에 폴을 구원자로 믿는 프레멘 지도자 스틸가 역의 하비에르 바르뎀, 레이디 제시카 역의 레베카 퍼거슨도 출연한다.

공개된 스틸에서는 끝없이 늘어선 대군과 거대한 단상 위에 홀로 선 폴의 모습도 확인할 수 있다. 앞선 두 편에서 아라키스를 중심으로 펼쳐졌던 이야기가 황제가 된 폴을 둘러싼 전쟁과 권력 다툼으로 확대됐음을 보여준다.

프랭크 허버트의 SF 소설을 원작으로 한 듄 시리즈는 드니 빌뇌브 감독이 2021년부터 연출해왔다. 1편 듄은 국내에서 약 160만 명, 듄: 파트 2는 약 200만 명의 관객을 모았다.

사랑과 권력 사이에서 완전히 다른 길을 걷게 된 폴과 챠니, 부활한 헤이트와 새롭게 등장한 사이테일까지 합류한 듄: 파트 3가 3부작의 마지막을 어떻게 마무리할지 관심이 모인다.

듄: 파트 3는 오는 12월 16일 국내에서 전 세계 최초로 개봉한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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