대구 시내 한 안경매장에서 판매 중인 AI 스마트 글라스 모습. 사진=뉴시스

생성형 인공지능(AI)이 대중문화의 주류와 교육 현장의 금기를 동시에 넘나들고 있다. AI를 활용해 만든 곡이 국내 최대 음원 차트 정상을 닷새째 지키는 기염을 토한 반면, 오는 19일 대학수학능력시험(수능)을 앞둔 교육 당국은 AI 기기를 활용한 부정행위 차단에 총력을 기울이고 있다.

17일 음원 플랫폼 멜론에 따르면, AI 음악 프로젝트 ‘머무르(MEOMURU)’의 디지털 싱글 ‘꿈꾸던 어른이 되었나요?’는 이날 오전 11시 기준 톱100 차트 1위를 기록했다. 지난 6월 23일 발매된 이 곡은 지난 13일 처음 정상에 오른 뒤 닷새째 왕좌를 내주지 않고 있다. AI 활용 곡이 멜론 톱100 1위를 차지한 것은 이번이 처음이다. 주요 청취층은 30대(36%)와 40대(30%)로, 3040 세대가 전체의 66%를 차지했다.

이 곡은 작곡가 겸 프로듀서 이용석(Martin East)과 최성혁(비트자루)으로 구성된 프로듀싱팀 ‘글로리웨이브(GLORYWAVE)’의 작품이다. 두 사람이 곡을 기획하고 가사를 쓴 뒤, 생성형 AI ‘수노(SUNO)’를 통해 멜로디와 편곡, 보컬을 구현하고 음악 제작 프로그램 큐베이스(Cubase)로 후반 작업을 마쳤다. 제작진은 발매 당시부터 음원 소개란에 AI 보컬 생성 사실을 명시했다.

글로리웨이브 측은 앞서 뉴시스와의 서면 인터뷰에서 “처음부터 AI 활용 사실을 투명하게 공개하자고 판단했다”며 “도구가 편리해졌다고 해서 창작자의 고민까지 줄어들어서는 안 된다”고 강조했다.

창작의 도구로 각광받는 AI지만, 시험장에서는 엄격한 단속 대상이다. 교육부는 이번 수능에서 스마트안경 등 AI 기기를 반입·활용하다 적발될 경우 해당 시험을 무효 처리하고, 고발 및 수사의뢰를 통해 형사처벌까지 묻기로 했다. 아울러 응시자격 정지 기간을 현행 1년에서 3년으로 늘리는 법 개정도 추진 중이다. 이를 위해 전국 1312개 시험장마다 스마트안경 부정행위를 가려낼 전담 인력을 1명씩 배치했다.

이미 일선 학교와 자격시험장에서는 관련 사례가 잇따르고 있다. 교육부가 전국 중·고교 5679곳을 전수조사한 결과, 올해 내신평가에서 스마트안경 부정행위 4건이 적발돼 전원 0점 처리됐다. 앞서 토익(TOEIC)과 국가기술자격시험에서도 AI 안경을 악용한 응시자들이 연이어 적발된 바 있다.

이처럼 똑같은 AI 기술을 두고 대중문화계와 교육계의 풍경이 극명하게 엇갈리는 핵심은 ‘투명성’과 ‘인간의 주체성’에 있다. 시험장의 AI 안경은 평가받아야 할 개인의 능력을 기만적으로 대체하지만, 머무르의 경우 AI 활용 사실을 명확히 밝힌 상태에서 인간의 기획과 서사가 중심이 됐다. 대중 역시 ‘AI 음악’이라는 타이틀보다 곡이 전하는 메시지에 먼저 반응했다.

하지만 제도는 기술의 속도를 따라잡지 못하고 있다. 시험장에서는 AI 사용을 부정행위로 규정하는 명확한 선이 그어졌지만, 창작 영역에서 인간의 기여도를 어디까지 인정할지에 대한 기준은 여전히 공백 상태다.

실제로 머무르의 곡은 음원 차트 1위에 오르고도 한국음악저작권협회(음저협)에 신탁 등록되지 않아 작사·작곡·편곡 저작권료를 한 푼도 받지 못한다. 음저협은 지난 8월 초 인간의 실질적 참여가 인정되는 부분에 한해 AI 활용 음악의 신탁 등록을 허용하는 기준을 시행했으나, 국회와 문화체육관광부의 제동으로 시행 22일 만에 이를 전격 철회했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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