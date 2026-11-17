The Blue Road / Son Suk-ku as Kim Seok in The Blue Road Cr. Jihyeong Seo/Netflix © 2026

한준희 감독과 배우 손석구가 푸른길에 대한 강한 자신감을 드러냈다.

17일 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어에서 넷플릭스 새 시리즈 푸른길 제작발표회가 열렸다. 한준희 감독을 비롯해 배우 손석구, 나가야마 에이타, 김신록, 최성은, 정재영 등이 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.

푸른길은 사지가 뒤틀린 시체와 의문의 메시지, 국경을 넘어 반복되는 살인사건을 쫓는 한국과 일본 두 형사의 이야기다. 동명의 한일 합작 만화를 원작으로 한다. 영화 차이나타운(2015), 뺑반(2019), 넷플릭스 시리즈 D.P. 시즌1(2021), 시즌2(2023)를 연출한 한준희 감독의 신작이다.

한 감독은 “원작 만화를 20년 전쯤 봤다. 그로테스크한 매력도 있지만 그 안에 슬픈 정서도 있다”며 “하드보일드 장르 안에서 다양한 인물과 각자의 사정을 담아내면 조금 다른 매력의 장르물을 만들 수 있을 것 같았다”고 말했다.

푸른길은 D.P. 시즌2 이후 한 감독이 3년 만에 직접 연출한 시리즈이기도 하다. 그동안 약한영웅 Class 시리즈(2022, 2025), 당신의 맛(2025), 지난달 공개한 꿀알바 등에서 크리에이터와 기획·제작자로 활동해왔다.

직접 연출로 돌아오며 다시 만난 배우 중 한 명은 손석구다. 손석구는 D.P.에서 임지섭 대위 역으로 한준희 감독과 호흡을 맞춘 데 이어 이번에는 이야기의 중심에 선 서울 경찰청 기동수사대 형사 김석을 맡았다.

The Blue Road (L to R) Eita Nagayama as Inose Hiroshi, Son Suk-ku as Kim Seok in The Blue Road Cr. Jihyeong Seo/Netflix © 2026

손석구는 “푸른길을 만날 때쯤 배우로서 한계가 왔다고 생각했다”며 “100m 달리기 선수로 치면 마의 13초대를 못 깨고 있는 느낌이었다. 한준희 감독님을 만나면 그걸 깨고 다음 단계로 갈 수 있을 것 같았다”고 말했다.

김석은 냉철한 판단력과 집요함으로 사건을 추적하는 인물이다. 손석구는 카지노(2022), 살인자ㅇ난감(2024), 나인 퍼즐(2025) 등에서도 수사하는 인물을 연기한 바 있다. 푸른길에서는 익숙한 형사 캐릭터를 반복하기보다 외형과 말투, 목소리까지 바꾸며 차별점을 두려고 했다.

손석구는 “한준희 감독님과 작업하면서 느낀 건 똑같이 하는 걸 정말 좋아하지 않는다는 점”이라며 “평소에는 하지 않았던 외모 변화도 줬고 목소리와 말투에도 변화를 줬다. 이전에는 굳이 하지 않았던 데까지 가봤다”고 설명했다.

캐릭터를 접근하는 방식도 달랐다. 손석구는 “감독님이 ‘우리네 아버지를 표현해달라’고 했다”며 “직업적인 형사로서의 매력보다 개인적으로 내면의 무언가를 극복하고 획득하려는 인간적인 모습에 끌렸다”고 말했다.

일본어 연기도 새로운 도전이었다. 손석구는 “개인적으로 만나서 연습을 많이 했다”며 “제 언어가 아니다 보니 음악을 외우듯이 익힐 때도 있었다. 단순히 외워서 말하는 게 아니라 정말 내 의지와 의견을 전달하는 수단으로 들리게 하는 데 중점을 뒀다”고 밝혔다.

손석구와 공조하는 일본 형사 이노세 히로시 역은 나가야마 에이타가 맡았다. 이노세는 불 같은 성격과 강한 추진력을 지닌 도쿄 경시청 수사1과 형사다. 출연은 한 감독의 적극적인 러브콜에서 시작됐다.

The Blue Road / Eita Nagayama as Inose Hiroshi in The Blue Road Cr. Jihyeong Seo/Netflix © 2026

나가야마 에이타는 “감독님과 처음 만났을 때 ‘대한민국 감독 중 일본 영화와 드라마를 나만큼 알고 좋아하는 사람은 없을 것’이라고 말했다”며 “‘이노세는 당신밖에 없다’고 해 정말 감동했고 반드시 해봐야겠다는 생각이 들었다”고 밝혔다.

손석구와의 호흡에 대해서도 만족감을 드러냈다. 나가야마 에이타는 “원래 손석구 배우의 영화와 드라마를 좋아해 긴장했지만 만나자마자 같은 감각을 가진 사람이라는 생각이 들었다”며 “서로 한국어와 일본어로 대사해야 하는 어려움은 있었지만 인간 대 인간으로 소통하는 데는 걱정이 없었다”고 말했다.

한 감독은 감독은 “보통 버디물을 만들면 주인공이 있고 조력자가 있는데, 이 작품은 둘 다 다른 작품에서 주인공을 맡을 법한 캐릭터”라며 “정반대처럼 보이지만 닮은 부분도 많고, 이야기가 진행될수록 어떤 게 원래 누구의 성격이었는지 헷갈릴 만큼 서로 뒤섞인다”고 설명했다.

푸른길에는 두 형사 외에도 여러 인물이 얽힌다. 김신록은 일본 파친코 판을 주름잡은 재일교포 출신 사업가 리윤옥, 최성은은 두 형사와 다른 입장에서 사건을 추적하는 정부 요원 윤수경, 정재영은 일본 암흑가의 거물 서현태를 맡았다.

이야기는 서울과 도쿄에만 머물지 않는다. 2002년을 배경으로 서울과 도쿄, 홍콩, 중앙아시아를 오가며 이야기가 펼쳐진다. 네온사인이 가득한 도쿄의 골목과 홍콩의 야경, 중앙아시아의 설원 등 여러 지역에서 촬영했다.

20일 공개를 앞둔 한 감독은 “아직 작품을 완성하기 위해 모두가 열심히 하고 있다”며 “결과는 저희가 알 수 없지만 다시는 이렇게 하지 못할 거라 생각할 만큼 전력을 다했다”고 말했다. 손석구 역시 “오늘 제작발표회에서 내가 왜 이렇게 차분한가 생각해봤는데, 자신이 있어서 그런 것 같다”고 덧붙였다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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