조현영이 순백의 웨딩드레스 자태를 공개했다. 출처=조현영 SNS

그룹 레인보우 출신 가수 겸 배우 조현영이 눈부신 웨딩드레스 자태를 뽐냈다.

조현영은 지난 16일 자신의 인스타그램에 “뭐가 젤 잘어울려?”라는 글과 함께 웨딩드레스 피팅 현장이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.

조현영이 순백의 웨딩드레스 자태를 공개했다. 출처=조현영 SNS

조현영이 순백의 웨딩드레스 자태를 공개했다. 출처=조현영 SNS

공개된 사진 속 조현영은 다양한 디자인의 순백 드레스를 완벽하게 소화하며 팔색조 매력을 발산했다. 진줏빛 광택이 도는 실크 튜브톱 드레스에 큼직한 리본 베일을 매치해 사랑스러운 인형 비주얼을 완성하는가 하면, 풍성한 벨라인의 시스루 홀터넥 드레스로 우아하고 기품 있는 분위기를 자아냈다.

조현영이 순백의 웨딩드레스 자태를 공개했다. 출처=조현영 SNS

조현영이 순백의 웨딩드레스 자태를 공개했다. 출처=조현영 SNS

조현영이 순백의 웨딩드레스 자태를 공개했다. 출처=조현영 SNS

또한 매끈한 새틴 홀터넥 드레스로 가녀린 직각 어깨 라인을 강조하고, 입체적인 오간자 장식이 돋보이는 튜브톱 드레스로 청초한 매력을 극대화하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

한편, 2009년 걸그룹 레인보우의 메인보컬로 데뷔한 조현영은 ‘A’, ‘To Me’, ‘Tell Me Tell Me’ 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았으며, 현재 방송과 유튜브 등 다양한 분야에서 활발히 활동 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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