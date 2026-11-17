임현주가 출산과 육아 휴직에 대해 정정했다. 출처=임현주 SNS

MBC 아나운서 출신 방송인 임현주가 자신의 퇴사 배경과 휴직 기간을 둘러싼 일부 언론 보도에 대해 잘못된 사실관계를 바로잡고 나섰다.

임현주는 지난 16일 자신의 소셜미디어(SNS)에 입장문을 게재하고 “일부 기사에 언급된 ‘두 번의 육아휴직’이나 ‘1년 9개월의 육아휴직’은 사실이 아니다”라고 정면 반박했다.

앞서 일부 매체는 임현주가 약 1년 9개월간 육아휴직을 사용한 뒤 기간 만료와 함께 MBC를 퇴사한 것처럼 보도한 바 있다.

이에 대해 임현주는 실제 휴직 이력을 구체적으로 밝히며 선을 그었다. 그는 “두 번의 출산 모두 만삭까지 생방송을 이어갔고, 각각 약 3개월의 출산휴가만 사용한 뒤 기존 방송에 바로 복귀했다”며 “육아휴직은 올해 1월부터 약 10개월간 사용한 것이 전부”라고 설명했다.

퇴사 시점과 관련한 오해에 대해서도 해명했다. 임현주는 “육아휴직 기간이 끝나서 퇴사한 것이 아니다”라며 “당초 예정된 휴직 기간이 남아 있었지만, 이를 먼저 마무리하고 퇴사를 결정한 것”이라고 강조했다. 끝으로 그는 “그동안 제 자리에서 최선을 다해 일해왔다”며 “사실관계만큼은 정확하게 전달되기를 바란다”고 덧붙였다.

한편, 임현주는 2023년 영국 출신 작가 다니엘 튜더와 결혼해 슬하에 두 자녀를 두고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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