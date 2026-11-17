사이버 레커 문제는 그동안 연예계 사건과 유명인의 사생활을 중심으로 소비돼왔다. 누가 어떤 폭로를 했고, 누가 이를 반박했는지가 주요 관심사였다. 반면 공격을 받은 사람들의 일상이 어떻게 무너졌는지, 피해자들이 왜 신고를 망설였는지, 온라인상의 비난과 폭로가 금전 요구로 어떻게 이어졌는지는 상대적으로 조명받지 못했다.

KBS2 특집 다큐멘터리 포식자들-사이버 레커 VS 생존자들은 이 문제를 피해 당사자의 시선에서 들여다봤다. 지난 9일과 16일 방송된 포식자들은 피해 당사자와 가족, 취재기자, 수사 관계자의 증언을 통해 사이버 레커가 남긴 피해를 추적했다.

◆“나도 피해자가 될 줄 몰랐다”…무너진 일상

1부에는 사업가 은현장과 버닝썬 게이트를 취재한 강경윤 기자, 수사를 맡았던 신귀현 경정 등이 출연했다.

은현장은 자신을 둘러싼 공격으로 사업과 가족까지 피해를 입었던 시간을 돌아보며 “미친놈이 되어야만 했다”고 말했다.

강 기자 역시 자신이 직접 사이버 레커의 표적이 될 것이라고는 예상하지 못했다고 털어놨다. 그는 “나도 내가 사이버 레커의 피해자가 될 줄 몰랐다”고 말했다. 이어 “‘딸 사진 봤어, 딸이 귀엽던데?’라더라”며 공격이 가족에게까지 향했던 상황도 공개했다. 지속적인 조롱과 사실과 다른 내용의 공격을 받은 뒤 경찰서를 찾았지만 뚜렷한 해결책을 얻지 못했던 경험도 전했다.

신 경정은 수사 과정에서 여러 피해 사실을 확인하고도 피해자들이 직접 신고를 꺼렸던 상황을 설명했다. 추가 공격에 대한 우려 등으로 피해자가 목소리를 내기 어려웠던 현실도 함께 드러났다.

◆자녀·부모까지 번진 피해…처음 전하는 비하인드까지

16일 방송된 2부에서는 피해가 가족에게까지 이어지는 과정을 더욱 깊게 담았다.

강 기자의 어머니가 처음으로 방송에 출연해 딸이 오랜 기간 온라인 공격을 받는 모습을 지켜본 가족의 시간을 전했다. 강 기자 개인을 향했던 공격이 자녀와 부모까지 영향을 미쳤다는 점이 가족의 증언을 통해 구체적으로 드러났다.

김수현 관련 의혹을 둘러싸고 진행된 이른바 ‘맞불 기자회견’의 뒷이야기도 공개됐다. 강 기자와 이진호, 공익제보자, 은현장 등이 서로 다른 사건을 겪은 뒤 한자리에 모여 공동 대응에 나서게 된 과정을 따라갔다.

쯔양 사건을 통해서는 사이버 레커와 금전 문제도 다뤘다. 쯔양 측 김태현 변호사와 당시 사건에 연루돼 구속됐던 유튜버 정국진이 출연해 당시 상황을 전했다. 온라인상의 폭로와 압박이 금전 요구로 이어질 수 있다는 점도 짚었다.

포식자들은 개별 폭로의 진위를 반복해 전달하기보다 그 과정에서 발생한 피해에 초점을 맞췄다. 특정인을 향한 공격이 콘텐츠로 만들어지고, 조회수와 수익으로 연결되는 과정도 함께 다뤘다.

◆외압에서도 예정대로 방송…공영방송의 역할

방송 과정도 주목할 부분이다. 편성 또는 내용에 영향을 주려는 움직임이 있었지만 KBS는 예정된 2부작을 모두 방송하며 당초 편성을 유지했다.

지난 10월 웨이브에서 공개된 4부작을 그대로 재편집하는 데 그치지 않은 점도 눈에 띈다. KBS판에는 강 기자 어머니의 증언과 김수현 관련 기자회견 뒷이야기 등 새로운 내용이 추가됐다. 방송 이후에는 KBS 유튜브 스모킹 건을 통해 관련 토크 콘텐츠도 공개했다.

공영방송에는 사회적으로 논의할 필요가 있는 문제를 취재하고 기록하는 역할이 있다. 이해관계가 얽힌 사안에서도 피해자의 목소리를 전달하고, 논란이나 반발 속에서도 취재 결과를 그대로 시청자에게 보여주는 일도 그 역할에 포함된다.

포식자들은 사이버 레커를 둘러싼 자극적인 공방보다 그 뒤에 남은 피해와 현실을 화면에 담았다. 방송을 둘러싼 압박에도 예정된 편성을 이어갔다는 점까지 더해지며 공영방송이 할 수 있는 역할을 다시 보여줬다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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