조선시대부터 근대까지 인사동의 변화와 옛사람들의 생활상을 살펴볼 수 있는 전시가 열린다.

서울역사박물관은 인사도시유적전시관 개관을 기념해 17일부터 내년 3월 28일까지 기획전 ‘다시 모은 조각들_인사동의 시간’을 개최한다고 17일 밝혔다.

지난 7월 개관한 인사도시유적전시관은 서울 종로구 공평 제15·16지구 도시환경정비사업 과정에서 발굴된 조선 전기의 건물터와 배수로, 우물 등을 원형 보존한 현장박물관이다.

이번 전시는 인사동 유적에서 출토된 유물을 중심으로 조선시대부터 근대까지 도시의 변화와 그 속에서 살아온 사람들의 일상을 조명한다. 전시는 발견-도시유적과 인사동, 쓰임-종로 뒷골목의 일상, 변화-변화하는 도시, 이어지는 삶 등 총 3부로 구성된다.

1부에서는 서울 도심에서 발견된 도시유적의 역사적 가치와 보존 사례를 소개한다. 2부는 조선시대 종로의 시전행랑과 피맛길 뒤편에 자리했던 인사동 유적의 출토품을 통해 당시 사람들의 식생활과 의례문화를 살펴본다. 3부에서는 19세기 개항 이후 외국 문물의 유입과 상품 유통의 변화에 따라 달라진 인사동의 모습을 조명한다. 근대 도자기와 생활용품 등을 통해 변화하는 도시 속에서도 이어진 일상을 보여준다.

주요 전시품으로는 조선시대 반상 문화를 보여주는 반상기와 의례에 사용된 동제 제기, 근대 시기 외국에서 수입된 산업자기, 약이나 화장품을 담았던 유리병 등이 있다.

한양도성 내 도시유적 발굴 현황을 시각화한 영상과 조선시대 회화 속 일상을 재현한 애니메이션도 마련된다. 관람객이 소책자를 활용해 미션을 수행하고 자신의 기억을 남기는 체험 공간도 운영한다.

최영창 서울역사박물관장은 “오랜 시간 쌓여온 도시의 역사와 그 속에 담긴 옛사람들의 삶을 살펴보고, 도시유적의 보존 가치를 되새기는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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