배우 고경표가 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 내면서 연예계 활동에 제동이 걸렸다. 예정된 팬미팅이 취소되고 방송 출연분도 편집되는 가운데, 온라인에서는 고경표의 재기를 요구하는 팬덤 명의의 입장문까지 등장해 논란이 커지고 있다.

고경표는 지난 14일 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 채 승용차를 운전하다 청소차를 들이받았다. 당시 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 0.150%로 측정됐다. 이 사고로 청소차에 타고 있던 60대 직원 1명이 경상을 입었다.

고경표는 15일 자신의 SNS에 “술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못”이라며 “새벽에 일하고 계시다 제 운전으로 위험에 처하고 놀라셨을 분들께 먼저 다시 한번 사과드린다”고 밝혔다. 이어 피해 회복에 필요한 조치를 하고 모든 책임을 지겠다며 예정된 활동을 중단하겠다고 했다.

사고 여파는 방송가로 번졌다. 놀면 뭐하니?(MBC), 식스센스: 비사이드, 놀라운 토요일, 대탈출: 도시괴담(tvN) 등 고경표가 출연했거나 출연할 예정이던 예능 프로그램들은 분량을 최대한 편집하기로 했다.

오는 21일 예정됐던 팬미팅도 무산됐다. 제작사 유니온픽처스는 2026 고경표 팬미팅 나우 경표 나이트의 취소를 공지하고 예매 티켓을 전액 환불한다고 밝혔다.

경찰 수사도 진행 중이다. 서울경찰청은 사고 관련 영상을 확보해 분석 중이며, 음주운전 외에 교통사고처리특례법상 치상 혐의 적용도 검토하고 있다고 밝혔다. 조만간 고경표를 불러 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.

이런 가운데 온라인 커뮤니티 디시인사이드 고경표 갤러리에 올라온 입장문이 또 다른 논란을 불렀다. 지난 14일 ‘고경표 갤러리 일동’ 명의로 작성된 글은 음주운전이 잘못이라는 점을 지적하면서도 이재명 대통령의 과거 음주운전 전력을 거론하며 형평성 문제를 제기했다. 작성자는 “대통령에게도 재기의 기회가 주어졌는데 배우에게는 허용되지 않을 이유가 있느냐”며 고경표를 향한 과도한 비난에 반대했다.

이를 두고 온라인에서는 비판이 쏟아졌다. 실제 부상자가 발생한 사고를 다른 인물의 과거 전력과 비교하는 것은 부적절하다는 지적이다. 팬덤 안팎에서는 “저건 배우를 위한 입장문이 아니다”, “팬을 가장한 안티 아니냐”, “대통령을 소환해서 사과하는 게 코미디다” 등 부정적인 반응이 이어졌다. 일부는 팬덤 전체의 동의 없이 공식 입장문이라는 명칭을 사용한 점도 문제 삼았다.

반면 음주운전에 대한 책임과 향후 배우 활동은 구분해서 판단해야 한다는 의견도 나왔다. 일부 누리꾼은 “잘못을 반성하고 충분히 자숙한다면 본업에 복귀할 기회는 있어야 한다”, “처벌은 법에 따라 받고, 배우로서의 평가는 이후 활동을 보고 판단하면 된다”는 반응을 보였다. 잘못을 감싸기보다 충분한 반성과 책임을 전제로 재기의 가능성을 열어둬야 한다는 취지다.

팬덤 내부에서도 해당 입장문에 대한 반발이 나왔다. 고경표 팬페이지 해피표는 16일 반박 입장문을 내고 “고경표 갤러리 공식 입장문은 고경표 배우 팬들의 공식적인 입장과 무관하다”고 선을 그었다. 이어 “다른 사례를 근거로 비판의 수위를 조절하거나 정당화할 생각 역시 없다”며 “팬들의 이름을 악용하는 행위는 멈춰달라”고 강조했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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