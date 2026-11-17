사진=두산 베어스, SSG 랜더스 제공

그라운드 위 야전사령관부터 내·외야를 누비는 만능 카드까지. 서로 다른 자리서 선수단을 이끌었던 두 ‘캡틴’이 겨울의 첫 주인공이 됐다.

프로야구 스토브리그가 ‘잔류’로 문을 열었다. 두산은 17일 양의지(39)와 2년 최대 55억원, SSG는 오태곤(34)과 3년 총액 11억원에 자유계약(FA) 계약을 체결했다.

이 중 곰 군단의 선택에는 재도약 의지가 담겼다. 양의지는 2023시즌을 앞두고 맺은 4+2년 최대 152억원 계약에서 남은 2년 최대 42억원의 선수 옵션을 행사하지 않고 FA 시장에 나왔다. 두산은 기존 옵션보다 최대 13억원 많은 조건으로 다시 손을 잡은 것. 그만한 대우를 받을 이유는 충분했다. 양의지는 친정 복귀 후 4시즌 동안 타율 0.301(1772타수 534안타) 77홈런 330타점을 써냈다. 이 기간 안타·홈런·타점 모두 팀 내 1위다.

두산의 마지막 한국시리즈(KS) 우승은 2019년이다. 2015년부터 7년 연속 KS에 올라 세 차례 정상에 섰던 영광도 옛일이다. 김원형 감독 부임 첫해인 올해는 9위서 5위로 반등했지만, 와일드카드 결정전에서 LG에 1-4로 졌다. 김 감독은 “창피한 경기였다”고 자책했고, 잠실 야구장에서의 마지막 가을을 보낸 양의지도 “마음이 무겁다”고 털어놓은 바 있다.

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더 높은 곳으로 나아가려면 방망이부터 살아나야 한다. 올해 두산은 팀 평균자책점 1위(3.86)에도 득점은 8위(688점)에 머물렀다. 에이스 곽빈이 마운드를 지키고, 야수진에는 양의지 등 베테랑과 국가대표 내야수 박준순을 비롯한 신예들이 있다. 추가 보강까지 더해진다면 더 큰 도약을 기대할 만하다.

곽빈이 2027시즌 종료 후 포스팅을 통한 해외 진출 자격을 얻을 전망인 만큼, 내년은 더욱 중요한 시즌이 될 수 있다. 구단도 적극적으로 움직일 태세다. 정수빈·박치국 등 남은 집토끼 단속은 물론, 외부 영입도 노린다.

정재훈 두산 단장은 이날 본지와 통화에서 “최선을 다 해볼 생각”이라며 추가 영입 의지를 드러냈다. 특히 “타선에 집중을 해야 되지 않을까”라며 공격력 강화를 우선순위로 꼽았다.

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SSG는 오태곤의 폭넓은 활용도와 주장 경험에 주목했다. 2022년 첫 FA 계약(4년 18억원)에 이어 동행을 이어간다. 대타·대주자·대수비까지 소화하는 전천후 자원인 그는 주장으로서도 선수단의 소통을 이끌었다.

오태곤은 첫 FA 당시 추신수 현 SSG 구단주 보좌역이 연봉 10억원을 낮춰 자신의 계약을 배려한 사연도 떠올렸다. “선배의 헌신을 이어받아 팀을 잘 이끌겠다”고 다짐한 배경이다.

올해 6위에 그친 SSG는 2028년 개장을 목표로 한 청라돔 시대에 맞춰 신예 육성에 힘쓰고 있다. 프로 17년 차인 오태곤의 경험은 젊은 선수들에게도 자산이 될 수 있다. SSG는 최지훈·문승원 등 남은 내부 FA 협상도 과제다.

재계약 소식이 겨울 시장 첫 발자국을 수놓았다. 다른 8개 구단의 움직임까지 맞물릴 스토브리그에서 다음 계약의 주인공이 누가 될지 관심이 쏠린다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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