사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)의 국립스포츠박물관(이하 박물관)이 ‘기증자의 날’을 열었다. 스포츠 유산을 기증한 분들에게 감사의 마음을 전하고 기증과 가치의 의미를 나누기 위해서다.

이번 행사는 지난 16일 박물관서 열렸다. 기증자와 동반인 142명이 참석한 가운데 김충배 관장의 감사 인사를 시작으로 상설 전시 관람 및 기증자 교류의 시간으로 이어졌다. 기증자들은 전시된 유산을 해설과 함께 둘러봤다. 특히, ‘디지털 기증자의 벽’을 통해 자신이 기증한 유물이 대한민국 스포츠 역사를 기록하고, 후대에 전하는 자료로 보존·활용되는 모습을 직접 확인했다.

박물관은 기증자들의 소중한 나눔을 기록함과 동시에 감사의 뜻을 전달하기 위해 기증자별 주요 기증품을 수록한 ‘박물관 기증품 목록집’을 제작해 증정하며 이번 행사의 의미를 더했다.

사진=국민체육진흥공단 제공

김충배 관장은 “박물관이 문을 열기까지 소중한 자료를 믿고 맡겨주신 기증자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “기증해 주신 유물은 우리 대한민국이 함께 지켜야 할 스포츠의 역사인 만큼, 그 가치를 온전히 보존해 미래 세대에 전할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 감사 인사를 전했다.

한편, 박물관은 지난달 15일 개관했다. 앞서 2016년부터 올해까지 총 341명의 기증자로부터 약 3만 점을 기증받은 바 있다. 주요 기증품으로는 ‘국가 등록 문화유산’인 서윤복의 1947년 보스턴 마라톤 대회 우승 메달을 비롯해, 대한민국 스포츠의 주요 순간을 담은 메달, 경기복, 스포츠 용품, 사진 및 기록물 등이 있다.

사진=국민체육진흥공단 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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